Ворог досі намагається оточити Авдіївку, – у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Українські військові продовжують утримувати свої позиції на фронті та давати гідну відсіч ворогу. Зокрема, на Авдіївському напрямку вони завдають окупантам значних втрат.

За Авдіївку точаться запеклі бої. Наші воїни стійко тримають оборону на цьому напрямку та завдають ворогу значних втрат у техніці та живій силі.

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Росія намагається штурмувати

Протягом минулої доби, 27 жовтня, противник намагався вести штурмові дії районі Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області. Там Силам оборони вдалося відбити 15 атак ворога.

Офіцер окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький у етері телемарафону розповів, що ситуація на Авдіївському напрямку за тиждень практично не змінилась. За його словами, росіяни роблять спроби штурмів малими групами. Водночас офіцер зауважив, що погода сприяє нам.

Цехоцький вважає, що бої за Авдіївку триватимуть поки ворога там не "перемолотять".

У них там велика паніка. Вони бачать смерті і їх силою змушують йти на штурми, проте є такі, що йдуть ідейно,

– зазначив він.

Офіцер розповів, що кількість солдат на полі бою не змінилась. Крім цього, за його словами, є багато відказників, яких ловлять по лісах окупованих територій.

"Раніше була інформація, що у одному із районів майже декілька сотень пішли зі зброєю зі своїх позицій. Ми б з радістю їм допомогли б, навіть надіслали б набої", – зауважив Цехоцький.

Офіцер переконаний, що ситуацію вдасться утримати, адже стратегічна ініціатива на нашому боці.

Командування зробило все можливе, аби не дати ворогу виконати ті завдання, які поставили. Сил, які могли б це зробити, ми не спостерігаємо,

– підкреслив військовий.

Ситуація на інших напрямках фронту