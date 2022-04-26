Росія намагається оточити добре захищені українські позиції на Сході, – розвідка Британії

Окупанти з Росії на тлі великих втрат досі не відмовилися від загарбницьких цілей у війні проти України. Російські військові намагаються взяти в оточення позиції українських захисників.

Британська розвідка назвала плани російських окупантів

Про наміри росіян повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії. Йдеться про те, що росіяни хочуть взяти в оточення позиції українських військових на Сході.

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У плани російського ворога входить оточення добре укріплених українських позицій.

Російські сили, напевно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на Сході України,

– йдеться у повідомленні британської розвідки.

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