Росія намагається підірвати довіру до українців, які шукають захисту в ЄС

Європа зустрічає українських переселенців, які втікають від війни, та хоче їм допомогти всіма можливими способами. Натомість росіяни вже працюють проти цього й намагаються підірвати довіру до українців.

Про спроби дискредитації українців в ЄС повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Для цього російські пропагандисти створюють спеціальні фейки.

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Європейці "втомилися" від біженців з України

Як пояснила Денісова, ЗМІ Росії поширюють інформацію про так звану "втому" жителів європейських країн від українців. Розповідають про нібито незручності, які вони спричиняють тим, хто живе в Європі. Розносять й брехню про те, що підтримка українців у Європі щодня нібито стає менш активною.

Дегуманізація, створення негативного образу українців за кордоном – це чергова маніпуляція Росії в спробах нівелювати підтримку України з боку цивілізованого світу. Вони хочуть вселити атмосферу ненависті і ворожості до них в російськомовному середовищі ЄС та підбурити до дискримінації,

– пояснює Денісова.

Вона також зауважує, що російська пропаганда діє переважно на "внутрішнього споживача". Доказом цього є підтримка України та українців як на державному рівні країн ЄС, так і на рівні пересічних європейців. Вони показують солідарність із українським народом.

Зверніть увагу! Неприпустимість дискримінації шукачів захисту за ознакою країни їхнього походження передбачена статтею 3 Конвенції про статус біженців 1951 року.

Ситуація з біженцями

У Офісі Президента повідомляли, що Україну з початку повномасштабного вторгнення покинули близько 13 мільйонів українців. Вони не можуть повернутись на окуповані території, а тому затягувати війну не можна, як і компроміси з країною-агресоркою.

Однією з країн, яка прийняла найбільше наших біженців, є сусідня Польща. Наші громадяни відзначають, що поляки ставляться до них дуже добре, чуйно та співпереживають. Саме тому українці вирішили подякувати їм за таку підтримку. Наші громадяни, які зараз перебувають у Варшаві, вийшли на марш, щоб подякувати польському народу.

Приймають наших людей, які тікають від війни, не лише у Європі, але й в країнах на інших континентах. Зокрема, це стосується США та Канади. У Канаді показували, як тепло зустрічають українців. Вони запрошують їх як додому. Наших людей зустрічала сама очільниця МЗС Канади.

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