Кремль намагається приховати значні втрати військової техніки: аналіз ISW

Російські окупанти намагаються вперто не визнавати втрат, яких зазнають на війні в Україні. Проте вороги говорять про необхідність збільшити виробництво техніки.

За даними аналітиків, у ворога великі втрати у танках. Адже Росія втратила майже половину з тих танків, які відправила в Україну.

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Що кажуть в Росії, щоб приховати втрати

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що Владімір Путін провів засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив. На ньому російський диктатор доручив агентству надати підтримку російським суб'єктам для "розвитку виробництва безпілотних авіаційних комплексів".

Ба більше, заступник голови радбезу Росії Дмітрій Медведєв 9 лютого поїхав на танковий завод в Омській області, де сказав, що треба виготовляти більше різних озброєнь нібито через збільшення допомоги Україні від Заходу. Проте, на думку аналітиків, Медведєв, ймовірно, намагався приховати, що необхідність збільшення виробництва пов'язані з суттєвими втратами Росії на фронті.

За даними Oryx, Росія вже втратила на війні в Україні 1012 танків, ще 546 – захопили ЗСУ. Тобто майже половину з тих танків, які Кремль відправив в наступ на нашу державу.

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Саме тому аналітики заявили, що насправді Росії потрібно швидко поповнити втрати в танках, щоб зберегти здатність вести великомасштабні механізовані маневрові бойові дії напередодні можливого наступу на Сході України.

Зусилля Кремля щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни, уникаючи при цьому ширшої мобілізації російської економіки, як і раніше, несумісні з масштабами війни, яку російські військові ведуть в Україні, і масштабами втрат російської військової техніки,

– вважають аналітики.

Варто зауважити, що, окрім техніки у росіян великі втрати у живій силі. Зокрема, тільки 9 лютого влучанням в аеродром в Бердянську наші військові ліквідували понад 100 росіян. Окрім того, внаслідок влучання ЗСУ пошкоджені склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами й радіолокаційна станція окупантів.

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