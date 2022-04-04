Росія намагається провести підсанкційні товари з Грузії

4 квітня 2022 , 14:27
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Джерело:

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Росія налагоджує контрабандні канали для постачання товарів зі санкційного списку через територію Грузію.

У відомстві нагадали, що через введення міжнародних санкцій Росія втратила можливість постачання великої кількості товарів військового, подвійного та цивільного призначення.

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Щоб обійти санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів,
– йдеться в повідомленні розвідки. 

У ГУР додають, що нині вже встановили, що один канал постачання до РФ товарів військового призначення проходить через Східну Азію. Ним окупанти перевозять запчастини для техніки, електроніку та оптичні прилади.

У розвідці також встановили, що зараз розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та Росією.

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Автор: Олександр Бевза