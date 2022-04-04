Росія намагається провести підсанкційні товари з Грузії

Росія налагоджує контрабандні канали для постачання товарів зі санкційного списку через територію Грузію.

У відомстві нагадали, що через введення міжнародних санкцій Росія втратила можливість постачання великої кількості товарів військового, подвійного та цивільного призначення.

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Щоб обійти санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів,

– йдеться в повідомленні розвідки.

У ГУР додають, що нині вже встановили, що один канал постачання до РФ товарів військового призначення проходить через Східну Азію. Ним окупанти перевозять запчастини для техніки, електроніку та оптичні прилади.

У розвідці також встановили, що зараз розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та Росією.

Реакція Грузії на війну в Україні

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія долучилася до міжнародних санкцій проти Росії. Але документів, які це підтверджують, не було.

Пізніше прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що країна не буде вводити санкції проти окупантів.

Також Гарібашвілі не схвалює участь добровольців у бойових діях в Україні. Він закликав громадян висловлювати солідарність з українцями "у будь-якій іншій формі".

Володимир Зеленський відкликав українського посла з Грузії через таку проросійську політику країни.

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