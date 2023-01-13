Росія намагається створити 2-мільйонну армію, – ГУР
Джерело:ГУР МО України
Росія намагається створити двохмільйонну армію. Під час першої хвилі мобілізації до збройних сил країни-агресорки було призвано 300 тисяч осіб.
Так, після нетривалої підготовки мобілізованих окупантів направляють у зону ведення бойових дій в Україні. Незабаром у Росії можуть оголосити проведення нової хвилі мобілізації.
Зверніть увагу Мобілізація 500 тисяч осіб створить проблеми для Росії, – оглядач
Росія намагається створити 2-мільйонну армію
У воєнній розвідці України заявили, що в Росії найближчими днями оголосять про проведення чергової хвилі мобілізації. До збройних сил країни-окупантки потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить їм створити стратегічні резерви.
У Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів,
– зазначили у розвідці.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Політолог Олександр Антонюк розповів, що Росія використовує все більше мобілізаційних ресурсів, а тому вже з початку січня бере курс на тотальну мобілізацію. Щоб втримати цю навалу, Україні потрібно перевести основні категорії протистоянь на територію ворога.
- Міністр оборони Олексій Резніков також повідомляв, що на початку січня російська влада планує закрити кордони для чоловіків, оголосити воєнний стан і почати чергову хвилю мобілізації.
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в Росії справді потужна мобілізація, і це дійсно дуже серйозний виклик. За її словами, це свідчить про те, що вони налаштовані воювати довго.