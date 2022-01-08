Росія намагається усунути ЄС від перемовин щодо України, – глава МЗС Франції
Джерело:DW
Франція висловила невдоволення щодо майбутніх прямих переговорів між Росією та США. У зовнішньополітичному відомстві назвали це спробою "обійти Євросоюз" та послабити згуртовану позицію європейських країн у питанні безпеки на континенті.
Як сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, керівництво Росії намагається відсторонити Європейський Союз від обговорення ситуації навколо України.
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Ле Дріан дорікнув Володимиру Путіну у тому, що він хоче послабити згуртовану позицію країн ЄС.
Але безпеку в Європі неможливо уявити без європейців,
– заявив глава МЗС Франції.
Він попередив, що можливі військові дії Росії в Україні у будь-якому разі призведуть до "серйозних стратегічних наслідків", одним із яких може стати перегляд договору щодо газопроводу "Північний потік-2".
Французький міністр додав, що, попри запевнення Путіна у відведенні російських військ від кордону з Україною, Париж не помітив, щоб це справді сталося.Зверніть увагу! В останні тижні Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої інтервенції Росії. Кремль планомірно заперечує плани вторгнення до України, але кількість військ на кордоні не зменшує.
Переговори США та Росії
Переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки розпочнуться у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі стане ситуація навколо України. Раніше Путін висунув Заходу низку вимог, зокрема і юридично зобов'язуючих гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід.
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