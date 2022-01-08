Росія намагається усунути ЄС від перемовин щодо України, – глава МЗС Франції

Франція висловила невдоволення щодо майбутніх прямих переговорів між Росією та США. У зовнішньополітичному відомстві назвали це спробою "обійти Євросоюз" та послабити згуртовану позицію європейських країн у питанні безпеки на континенті.

Як сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, керівництво Росії намагається відсторонити Європейський Союз від обговорення ситуації навколо України.

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Ле Дріан дорікнув Володимиру Путіну у тому, що він хоче послабити згуртовану позицію країн ЄС.

Але безпеку в Європі неможливо уявити без європейців,

– заявив глава МЗС Франції.

Він попередив, що можливі військові дії Росії в Україні у будь-якому разі призведуть до "серйозних стратегічних наслідків", одним із яких може стати перегляд договору щодо газопроводу "Північний потік-2".

Французький міністр додав, що, попри запевнення Путіна у відведенні російських військ від кордону з Україною, Париж не помітив, щоб це справді сталося.

Переговори США та Росії

В останні тижні Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої ​​інтервенції Росії. Кремль планомірно заперечує плани вторгнення до України, але кількість військ на кордоні не зменшує.

Переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки розпочнуться у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі стане ситуація навколо України. Раніше Путін висунув Заходу низку вимог, зокрема і юридично зобов'язуючих гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід.

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