"Шукає можливості продовження війни": Кремль намагається втягнути Лаос в агресію проти України

Російське військово-політичне керівництво шукає можливості для продовження агресивної війни проти України. Це відбувається на тлі значних бойових втрат та поступового виснаження ресурсів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУР МО України.

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Кремль намагається втягнути Лаос у війну проти України

В ГУР вказують, що крім масового залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, Кремль "опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях".

Чергова країна, яку Росія намагається втягнути у війну, – Лаос,

– повідомили розвідники.

За даними ГУР, наразі Кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій Курщини.

"Враховуючи значну залежність від зовнішньої допомоги, керівництво Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до Росії до 50 "військовослужбовців-саперів" і сприяти розмінуванню Курщини", – розповіли розвідники.

Також вони повідомляють, що Лаос надає безоплатну допомогу Росії шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених солдатів, які брали участь у бойових діях проти України.

Росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України,

– підкреслюють в ГУР.

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До слова, глава Міноборони України повідомляв, що Північна Корея вже відправила на війну проти України близько 11 тисяч солдатів з елітного контингенту.