До поліції звернулися майже 50 дітей, яких намагалися завербувати росіяни

Українські діти повідомляють про спроби вербування з боку росіян. Наразі зафіксовано майже 50 таких звернень.

Правоохоронці кажуть, що спостерігається стійка динаміка щодо підвищення їх кількості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника ювенальної поліції України Василя Богдана в ефірі телемарафону.

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За словами Богдана, на сьогодні до органів Нацполіції з приводу спроб вербування росіянами звернулися майже 50 дітей.

Вони розповіли, що з ними через месенджери та соцмережі зв'язалися невідомі особи з вигаданих акаунтів та агітували до вчинення підпалів авто військових, будівель держорганів і органів місцевого самоврядування, об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, а також збору різної інформації. За це їм обіцяли фінансову винагороду.

Богдан каже, що підрозділ ювенальної превенції Нацполіції спільно з СБУ реалізує інформаційну кампанію по всій Україні. Він пояснює, що під час візитів до шкіл проводять лекції, розмови та відкриті уроки для підлітків, щоб підвищити рівень їхньої правової обізнаності.

Окрім цього, правоохоронці також працюють з батьками та педагогами та пояснюють їм, як розпізнати ознаки вербування, як говорити з дітьми та як діяти в разі загрози.

Начальник ювенальної поліції зазначає, що спочатку дітям можуть пропонувати виконувати легкі завдання, до прикладу, попросити зібрати інформацію про розташування військових об’єктів або розклеїти листівки, які дискредитують ЗСУ чи мають елементи російської пропаганди. Проте потім завдання можуть ускладнювати.

До слова, раніше МОН та МВС зібрали рекомендації, на що варто звернути увагу батькам і освітянам, щоб розпізнати вербування дитини й запобігти порушенню закону.