Відчай Кремля: як Росія намагається зупинити неминучий контрнаступ ЗСУ

Після того, як Росія провалила "зимову війну" та новий "великий" наступ всі в очікуванні від контрнаступу Сил оборони України. У Кремлі настільки нажахані потенційними успіхами України, що всіма силам намагаються відвернути незворотні процеси.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій у контексті зливу документів проаналізував ситуацію на фронті, а також вибухи у Феодосії. Більш детально читайте далі у матеріалі.

Дивіться також Далі буде: як Росія поринає у 90-ті та захлинається від вбивств та пограбувань

"Бавовна" в Криму та масова евакуація: що відбувається на Півдні

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Втім, варто звернути увагу на ситуацію на Півдні України.

У Генштабі зазначили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні рубежі та позиції і продовжує хаотичні обстріли населених пунктів вздовж лінії фронту.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що на Півдні країни ситуація залишається стабільно складною, ворог продовжує завдавати авіаударів по цивільних. Наразі ворог зосередився саме на авіаударах.

Разом з тим, у Генштабі вказали на інший важливий момент, який може свідчити про те, що росіяни сильно бояться контрнаступу ЗСУ і не надто вірять у свої сили.

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території у Криму.

Втім, чи захистить окупантів втеча до Криму – питання відкрите. Річ у тім, що в Криму 8 квітня повідомили про потужні вибухи.

Близько 11:00 у Феодосії пролунали два вибухи. Окупаційна влада півострова спочатку заявила про роботу ППО, а пізніше вже гауляйтер Сергій Аксьонов заявив, що над Феодосією було нібито збито ракету. Так само сьогодні гучний вибух пролунав ще й у Севастополі.

Що ближче контрнаступ ЗСУ, тим більше росіяни панікують і намагаються, іноді прямо, іноді використовуючи навіть західних політиків та медійників, зірвати наступ. Всі їх попередні плани провалюються.

Наприклад, британська розвідка вже повідомляла, що загалом зимовий наступ росіян не досяг своїх цілей і провалився, хоча тактичні атаки все ще продовжуються.

І всі надії на те, що голова російського генштабу, щось змінить на користь Росії на полі бою – так само провалилися. Британська розвідка впевнено заявила, що вже можна стверджувати про повний провал російської кампанії із серйозної руйнації об'єднаної енергетичної системи України цієї зими.

Російські вкиди про хімічну зброю і "штурм" ЗАЕС: які вкиди зробила Росія

На тлі таких провалів та ще й підготовки ЗСУ до контрнаступу, на тлі виснаженості російських військ, Росія всіляко намагається зірвати наступ України, вкидаючи все більше інформаційних фейків з метою дискредитації України та партнерів, з метою залякування.

Наприклад, напередодні у російському Міноборони заявили про нібито підготовку хімічної атаки по Сумській області. У провокаціях ворог традиційно звинувачує ЗСУ. Але в Кремлі все перекрутили і кажуть, що нібито Офіс Президента України готує таку атаку з метою дискредитації Росії на міжнародній арені.

Міноборони Росії вигадало, що українська армія нібито планує інсценувати "провокацію-обстріл із застосуванням отруйних речовин", щоб потім звинуватити у злочині Росію на трибуні Радбезу ООН й "задокументувати" застосування російськими збройними силами "хімічної зброї".

Також у Москві вже навіть назвали локацію де це станеться – Охтирка Сумської області. Тут варто нагадати, що восени минулого року Кремль розганяв фейки про українську брудну бомбу, як раз на тлі успішних наступів Сил оборони України. Тобто, наразі історія повторюється.

Окрім того, наразі окупанти намагаються встановлюють додатковий паркан навколо окупованої Запорізької АЕС. Вони намагаються огородити під'їзди до станції.

В Енергоатомі заявили, що таким чином росіяни фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони. А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта.

Росія хоче посіяти сумніви серед українців

І наразі окупанти намагаються посіяти сумніви серед українців у спроможності Сил оборони України деокупувати ці території Запорізької області. Зокрема, саме сьогодні авторитетне видання The Times раптом публікує інформацію про те, що Сили українського спецназу у жовтні 2022 року зробили невдалу спробу звільнити захоплену російськими військами Запорізьку АЕС.

За даними британського видання, у ніч на 19 жовтня близько 600 людей з елітних військ cіли на 30 катерів зі зброєю на правому березі Дніпра. Їм було наказано почати штурм, щоб відбити Запорізьку АЕС на протилежному березі.

Видання пише, що Київ ніколи не визнавав реалістичності цієї операції. Як джерело інформації видання наводить слова одного із військових, який на умовах анонімності, розповів, що операція провалилася.

У статті прямо йдеться про якусь надпотужну оборону росіян навколо ЗАЕС. Також варто звернути увагу на мапу, яку наводить видання The Times. Якщо уважно придивитися, то можна зробити висновок, звідки саме могла надійти ця інформація, адже Крим на мапі чомусь позначено російським!

Злив документів: хто кого намагається перехитрити

Разом з тим, ЗМІ повідомили про так званий витік секретної інформації з Пентагону про плани України провести контрнаступ. Зокрема, у злитих документах йшлося про обсяги постачання зброї Україні, про підготовку українських бійців на Заході, та ще багато важливої інформації.

Однак жодної інформації про сам контрнаступ у документах немає. В ГУР МО вже запевнили, що інформація сильно спотворена, а більша її частина взята з відкритих джерел, отже не несе ніякого секрету. Втім, ГУР все ж чекатиме на заяву Пентагону щодо розслідування витоку інформації.

Видання Reuters зазначає, що до витоку кількох секретних військових документів США можливо причетна Росія або проросійські елементи.

Американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат. Однак посадовці заявляють, що така думка є неофіційною.

При цьому у Пентагоні відмовились від коментування ситуації й автентичності документів, які поширюються у соцмережах. Однак подібний витік документів автоматично ініціює розслідування. Окрім цього, Кремль та посольство Росії у Вашингтоні не прокоментували цієї ситуації.

Росія вистрілила собі ж у ногу

І от ця історія додає ще більше питань – можна припустити, що це така собі багатошарова ІПСО. Це може бути свідомий злив Пентагоном окремої інформації на яку клюнули росіяни, переробили звіти і злили їх у мережу, вважаючи, що вони всіх переграли. Адже, ні у Києві, ні в Вашингтоні не заявляли про якесь відтермінування контрнаступу через цей нібито витік.

Втім, якщо допустити, що за цим "витоком" стоїть Росія, то, схоже, вони вистрілили собі ж у ногу. Адже російські лідери думок із тривогою відреагували на витік секретних військових документів у США про наступ ЗСУ.

А це вже свідчить про страх перед перспективою майбутніх контрнаступів України в російському інформаційному просторі. Аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи були поширені в Інтернеті ще 4 березня, і залишається незрозумілим, чому ці документи потрапили до основних західних ЗМІ більш ніж за місяць.

І незалежно від правдивості документів, що просочилися, реакція російських блогерів на статтю в New York Times підкреслює страх перед українським контрнаступом, який проник у російський інформаційний простір.

Російські пропагандисти вже заявляють, що документи не справжні і призначені для того, щоб заплутати і обдурити російське військове командування.

І, схоже, в Кремлі паніка розігралася не на жарт, і там реально бояться, що у керівництві країною може виявитися шпигун, чи кріт. Адже, як виявилося, сьогодні прем'єр Росії Міхаїл Мішустін заборонив російським депутатам виїжджати з країни без його дозволу.

Також він закрив вільний виїзд із країни високопоставленим чиновникам уряду. Від сьогодні російські чиновники можуть виїжджати за кордон лише в офіційних справах. Крім того, депутатам для виїзду потрібно буде отримати офіційний письмовий дозвіл прем'єра. Єдині кому ще дозволено виїжджати – це працівники адміністрації Кремля.

У Кремлі тривожно: у Росії готується збройний протест

ГУР МО додає ще більш тривожну для Кремля інформацію. За даними нашої розвідки, у Росії можливий збройний протест. І перші ластівки вже полетіли.

Зокрема, ще 6 квітня, у Погарському районі Брянської області відбулись заворушення. Російські повстанці знищили двох бойовиків окупаційної армії.

Також відзначається значна кількість поранених. Окрім того, виведено з ладу ворожий БТР, пошкоджено іншу техніку, обладнання та майно окупантів.

Отже, як зазначили в ГУР, останні події в Брянській області свідчать про те, що в середині Росії можливий збройний протест проти чинного режиму.

Тобто для Кремля ситуація дійсно небезпечна, отже Росія може активно намагатися дискредитувати Україну та наших партнерів з метою зриву контрнаступу та спроб все ж всадити Україну за стіл переговорів.

Зокрема, сьогодні видання NYT повідомило, що в мережі виявлено нову партію секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні, Китаю та Близького Сходу.

За даними видання, один із чиновників заявив, що документи надійшли не від української сторони, оскільки вона не мала доступу до конкретних планів, які мають маркування офісів Об'єднаного штабу Пентагону.

Втім, наразі аналітики ламають голову – що насправді відбувається? Хто саме і кого намагається заплутати? Однак, що точно можна сказати – якщо за цим дійсно стоїть Росія і в такий спосіб намагається зірвати контрнаступ та всадити Україну за стіл переговорів – то це не приносить результату.

Після хвилі заяв про нібито готовність України вести переговори з окупантами, щодо Криму Володимир Зеленський чітко заявив – деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світу.

Разом з тим, і держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що для когось припинення вогню в Україні виглядає як вирішення проблеми. Але насправді Україна має деокупувати свої території. Отже, наразі переговори просто неможливі.