Наступний крок буде дуже швидкий, – Зеленський сказав, на кого нападе Росія, якщо Україна впаде

Кремлівський диктатор Владімір Путін не зупиниться на Україні. Наступним кроком буде Молдова.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю італійським журналістам, повідомляє 24 Канал.

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Наступними кроками будуть Молдова і Балтійські країни

За словами Зеленського, після України Росія нападе на Молдову та Балтійські країни.

Подобається це країнам Заходу чи ні, ви – країни НАТО. А я точно знаю, я не сумніваюся, що якщо Україна впаде, наступний крок дуже швидкий буде – Молдова. Я маю на увазі не швидкі кроки щодо захоплення, а рішення йти далі,

– зазначив президент.

Він наголосив, що НАТО – це не лише захист, а й відповідальність.

"Буде Молдова, будуть Балтійські країни. Балтійські країни – країни НАТО. Коли (вони – 24 Канал) будуть захоплені... Не дай боже, тому що ми їх поважаємо і любимо. Але якщо уявити, що Путін прийде у країни НАТО, то ви точно повинні знати – вам прийдеться відправляти своїх людей – дітей, батьків – на цю війну, ви – члени НАТО. От і все", – зауважив український лідер.

Він підсумував, що суспільство країн НАТО має знати, що краще допомогти Україні, ніж відправляти на війну власних дітей.

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Перші важливі кроки щодо контрнаступу відбудуться незабаром

Глава держави розповів, що Україна дуже серйозно готується до контрнаступу.

І дуже серйозні кроки будуть обов'язково. Я знаю, що ми всі мотивовані. І не тільки ті, хто знає цей задум, а наш народ.... Я не можу вам відповісти (коли почнеться контрнаступ – 24 Канал). Але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує,

– заявив президент.

За його словами, українці вірять в перемогу і те, що перші важливі кроки будуть вже незабаром.