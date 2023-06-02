Україна дорожча, аніж витрачене на війну: що мотивує ворога йти до кінця

Думаєте, війна для Росії надто дороге задоволення? Думаєте, вони переживають за вже витрачені (арештовані, втрачені) сотні мільярдів доларів? Ставка для них насправді набагато більша – десятки трильйонів доларів! За ними вони готові йти до кінця.

Україна – перстень всевладдя для Росії

Росія не вміє виробляти сучасну продукцію, але хоче бути важливою та впливовою у світі країною. Робить вона це через велику територію та природні ресурси, які на ній є.

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Зокрема, природні ресурси, які використовуються економікою Росії, становлять 95,7% національного багатства. Це реально ознака бананової республіки. Росія і сьогодні великий гравець на таких ринках як нафта, газ, залізняк, уран, золото та багато інших.

Усі добре пам'ятають, як Росія влаштувала у 2021 році енергетичну кризу в Європі, обмеживши постачання газу? Вони хочуть великого впливу та контролю і тут Україна для них – просто "перстень всевладдя".

За оцінками The Washington Post, росіяни вже сьогодні контролюють природні ресурси України у сумі 12,4 трильйона доларів. Не буду зупинятись на методиці підрахунків, але вони вважають, що основна частина контрольованих активів, це кам'яне вугілля. Його оцінили не мало не багато – в 11,9 трильйона доларів (30 мільярдів тонн). Це лише вугілля, що перебуває на окупованих територіях.

Скільки українських родовищ захопила Росія

Ще трохи цифр:

Україна, на думку аналітиків (і я з ними згоден), – криниця сировини, має поклади 117 із 120 найбільш широко використовуваних мінералів, зокрема величезні ресурси викопного палива.

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За оцінками експертів, у ході повномасштабної війни Росія захопила:

41 родовище вугілля,

27 родовищ природного газу,

14 родовищ пропану,

9 родовищ нафти,

6 родовищ залізняку,

2 родовища титанових руд,

2 родовища цирконієвих руд,

1 родовище стронцію,

1 родовище літію,

1 родовище урану,

1 родовище золота.

Загалом Росія сьогодні контролює:

63% вугільних родовищ України,

42% родовищ металів,

20% газових,

11% нафтових,

33% рідкісноземельних родовищ.

11,4 трильйона доларів – це дані лише за вартістю українського вугілля.

Додамо інші запаси.

Газ. За даними щорічного звіту ВР Statistical Review of World Energy, запаси природного газу в Україні становлять 1,1 трильйона кубічних метрів. Україна посідає друге місце в Європі за обсягом запасів вуглеводнів після Норвегії, запаси якої становлять 1,78 трильйона кубічних метрів.

Це, звісно, багато. Однак, за даними Міжнародного енергетичного агентства, запаси газу в Україні становлять уже 5,4 трильйона кубічних метрів. Це вже 10-те місце у світі, а не 25-те.

При вартості газу в Європі сьогодні приблизно 300 доларів і при повній собівартості видобутку 170 доларі, запаси газу в Україні можна оцінити приблизно у 700 мільярдів доларів (чиста маржа з урахуванням видобутку).

Уран. Підтверджені запаси урану – 270 тисяч тонн, а ресурсна база – близько 560 тисяч тонн. Вартість урану становить близько 60 доларів за кілограм. Можете порахувати вартість українських запасів урану при собівартості видобутку 30 доларів (бенчмарк із Казахстану) Ринкова вартість без урахування витрат на видобуток ще близько 8 трильйонів доларів.

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Крім перерахованого вище, в Україні зосереджено 5% світових запасів критичних матеріалів. Тут вартість взагалі вторинна. Зокрема, запаси літію в Україні становить понад 500 тисяч тонн. Ринкова вартість 1 тонни літію – понад 80 тисяч доларів. Спробуйте перемножити.

Справжні цілі окупантів в Україні

Щоб резюмувати. Росія, безумовно, напала на Україну і хотіла її захопити, щоб мати:

гарантію збереження вкраденої історії;

мати буфер із НАТО;

велику територію;

більше трудових ресурсів;

а головне – мати додаткові природні ресурси на десятки трильйонів доларів і маніпулювати ними для досягнення своїх цілей.

А тепер уявіть, що якщо сукупна вартість природних ресурсів України коштує 40 трильйонів доларів, то за чисельності населення України 40 мільйонів осіб на 1 українця припадає вартість ресурсів 1 мільйон доларів! А далі як в анекдоті: гіпотетично ми всі мільйонери, а практично – це зовсім інша історія.