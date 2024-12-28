На кінець року Росія вийшла на цікавий рубіж.

Закриття Балтики для Росії – неминуче рішення

1. Росіяни підбили цивільний літак, а потім для певності намагалися втопити його в морі. Не вийшло, пілоти врятували. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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Об'єктивно Росія мала б закрити десятки аеропортів. Але це означає беззастережно визнати, що триденна переможна "СВО" через 3 роки обернулася повноцінною війною на територію самої Росії. І це не в якійсь там Курській області, а на всій європейській частині, аж до Уралу.

2. Черговий інцидент на Балтиці. "Випадково" пошкодився енергетичний кабель Estlink2 між Фінляндією та Естонією (частина енергетичного контуру Європейського Союзу) після низки інших "випадкових" пошкоджень європейської підводної інфраструктури внаслідок протиприродних маневрів навколоросійських посудин.

Враховуючи стан російського флоту (що військового, що цивільного), Росія просто випрошує повне блокування свого трафіку на Балтиці. Екологічна диверсія росіян у Керченському заливі (залили мазутом і Крим, і Кавказ), затоплені судна в Середземному морі – тільки за останній час.

Оскільки російський флот усе псує, закриття Балтики – максимально логічне та неминуче рішення.

Росія тільки виграє. Повернеться в скрєпні часи Івана Грозного, вікно Петра І в Європу, з якого натягло всякої богомерзької пошесті, буде надійно законопачено.

По-справжньому історичне звершення. Прекрасний результат року.