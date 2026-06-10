Понад 100 тисяч військових біля кордонів Європи: ЗМІ виявили масштабне розширення баз Росії

Росія активно розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордонів із країнами Європейського Союзу. Військові та розвідка розцінюють ці дії як потенційну підготовку до довгострокового протистояння з НАТО після війни в Україні.

Зокрема, ці бази можуть вмістити десятки тисяч військових. Про це пише SVT.

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Що відомо про посилення російської присутності біля кордонів НАТО?

Згідно з матеріалами розслідування, Росія веде масштабне будівництво нових казарм, складів боєприпасів та майданчиків для розміщення військової техніки одразу в кількох прикордонних регіонах.

Серед них – Петсамо (Печенга) поблизу Норвегії, Петрозаводськ біля Фінляндії, а також Сапьорне, Луга в районі Пскова та Балтійська у Калінінградській області. Окремо журналісти фіксують розширення інфраструктури в Кіріловському, розташованому приблизно за 70 кілометрів від фінського кордону, а також модернізацію бази в Кандалакші на узбережжі Білого моря.

"Після розбудови російської інфраструктури під кордонами країни може з’явитися близько 80 тисяч російських військових, тоді як раніше було 20 тисяч", – заявив командувач фінської армії Пасі Вялімякі.

Загалом експерти оцінюють, що нові та розширені об’єкти потенційно дозволяють Росії зосередити до 115 тисяч особового складу вздовж кордонів із Північною Європою та Балтією. Очільник шведської військової розвідки MUST Томас Нільссон наголосив, що такі дії не виглядають як звичайне залякування.

Це загроза, яку ми маємо сприймати серйозно… Ми не вважаємо, що все це просто для демонстрації. Це про підготовку спроможностей для протистояння з НАТО у великому конфлікті колись згодом,

– зазначив Нільссон.

Водночас військові експерти підкреслюють, що поки Росія веде активну війну проти України, безпосередній ризик для НАТО залишається обмеженим, однак ситуація може змінитися після паузи у бойових діях.

Чи справді Росія може піти війною на Європу?

У країнах Європи дедалі частіше обговорюють ризик того, що Росія може спробувати розширити конфлікт за межі України та перевірити готовність НАТО до реагування. Серед потенційних напрямків ризику називають країни Балтії, окремі острови у Балтійському морі та арктичні регіони Альянсу.

Водночас наразі західні розвідки не фіксують ознак підготовки Росією безпосереднього військового вторгнення на територію країн НАТО. Експерти зазначають, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат в Україні, що обмежує її можливості для відкриття нового фронту.

За оцінками аналітиків, для масштабної ескалації Кремлю довелося б проводити нову хвилю мобілізації, яка може спричинити внутрішні проблеми в самій Росії. Водночас у Європі побоюються, що Москва може вдатися до провокацій або спроб перевірити єдність союзників, особливо якщо побачить політичну слабкість чи розбіжності всередині НАТО.

Саме тому країни Альянсу вже працюють над посиленням оборони східного флангу та готують додаткові механізми швидкого перекидання військ. Попри відсутність ознак негайної загрози, європейські уряди вважають, що потенційні наміри Росії не можна ігнорувати, оскільки Кремль не демонструє готовності відмовитися від конфронтації із Заходом.