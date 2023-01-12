Росія нарощує своє військове угруповання: кількість нових формувань зросла суттєво

У Міноборони спостерігають за тим, що ворог продовжує нарощувати своє угруповання військ. Лиш за минулий тиждень зафіксували ще кілька десятків нових формувань.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, окупанти, хоч і зазнають шалених втрат, продовжують кидати на вірну смерть своїх бійців.

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Ворог прагне перехопити ініціативу

За даними відомства, станом на 10 січня у російських окупаційних військ, якщо враховувати оперативний резерв, діють близько 280 формувань. Для порівняння, минулого тижня зафіксували близько 250.

В умовах відсутності необхідного технічно готової бойової техніки, Кремль активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою,

– наголосила Маляр.

Тож спостерігається посилення угруповань військ ворога на території нашої держави. Відомо, що з полігонів у Білорусі та Росії окупанти перекидають до зони бойових дій, а також прикордонних районів мобілізованих.

Усі ці дії можуть мати просту причину. Є ймовірність, що окупанти планують таким чином перехопити в України стратегічну ініціативу.

Росія готується до "серйозних дій"

На цьому наголосив польський генерал Богуслав Пацек. Він зазначив, що росіяни роблять чимало для того, щоб готуватися до серйозної великої кампанії. За його словами, на ці самі "серйозні дії" слід очікувати найближчими тижнями. Найімовірніше, що у березні.

Не оминув він увагою також мобілізованих. За словами Пацека, є близько 230 тисяч солдатів. І вони, якимось дивним чином, зникли з поля зору. Генерал припускає, що їх наразі навчають, щоб відправити у наступ.

Водночас не варто забувати, що Путін вирішив збільшити чисельність армії. Вона тепер налічуватиме понад 1 мільйон і 150 солдатів. Тож людський ресурс, який упевнено гнатимуть на смерть, у Росії ще є.

А тепер коротенько пройдемося втратами ворога. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити 113 390 російських військових. Зауважимо, що лиш за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 430 бійців "другої армії світу".