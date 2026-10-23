Два роки втрачено: Світан пояснив, чому Україні бракує дешевих ракет ППО

Росія дедалі активніше застосовує реактивні безпілотники та готується нарощувати удари новими типами недорогих ракет. Для протидії таким цілям Україні потрібні доступні засоби ППО, які можна швидко виробляти у великих кількостях.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу розкритикував підхід до фінансування українських розробок протиповітряної оборони. Він пояснив, чому перспективні ракети досі не виробляють у потрібних обсягах та які загрози виникають через зволікання.

Виробництво ракет не профінансували

Ще у 2024 році українським розробникам поставили завдання створити недорогі ракети класу "земля – повітря" для боротьби з російськими безпілотниками. Колишній керівник оборонного кластера Brave1 Андрій Гриценюк розповів, що початково їхня вартість мала не перевищувати 20 тисяч доларів, а окремі компанії вже пропонують рішення приблизно за 10 тисяч.

Однак розробка ракети та її серійне виробництво потребують різних рішень щодо фінансування. Світан стверджує, що гроші спрямовували переважно на дрони-перехоплювачі, тоді як запуск виробництва зенітних ракет малої дальності не отримав належної підтримки.

Військовий експерт переконаний, що за умови масового випуску такі боєприпаси могли б коштувати значно дешевше від озвучених розробниками сум.

Такі ракети навіть 10 тисяч доларів не повинні коштувати. Якщо виробляти їх на державному підприємстві, собівартість може становити кілька тисяч доларів. А приватні компанії виставляють їх на продаж із націнкою, іноді ціна зростає у два-три рази,

– вважає Світан.

Свою оцінку він пояснює відносною простотою конструкції малих зенітних ракет. Для них не потрібні потужні двигуни та великі обсяги ракетного пального, а серійне виготовлення компонентів тисячами або десятками тисяч одиниць могло б знизити витрати.

Проблема, на переконання полковника запасу, полягає не лише у вартості. Україна втратила час, протягом якого могла розвивати власне виробництво й створювати засоби протидії повітряним загрозам, що постійно змінюються.

Як приклад іншого підходу він згадав американські керовані ракети APKWS, створені на основі Hydra. Таке озброєння могло б стати додатковим інструментом української протиповітряної оборони, однак заплановані постачання, як стверджує Світан, були переорієнтовані на потреби Ізраїлю.

Якби торік ізраїльтяни не забрали ті 20 тисяч APKWS, які нам передавали, у нас теж не було б проблем. Тому що тоді довелося б дуже швидко поставити завдання виробити пускові установки для цих ракет,

– пояснив військовий експерт.

APKWS використовують наведення за відбитим лазерним променем, а запускати їх можна як із наземних установок, так і з літаків чи вертольотів. Світан вважає, що відповідний підхід потрібно було розвивати ще два роки тому, паралельно налагоджуючи виробництво власних зенітних ракет.

Росія готує нові ракети для ударів

Недорогі ракети малої дальності можуть стати важливим доповненням до української протиповітряної оборони. Світан звернув увагу, що окремі дрони-перехоплювачі не здатні наздоганяти швидкісні російські цілі, тому покладатися виключно на них небезпечно.

Ракетне озброєння, на його переконання, дозволило б розширити можливості захисту не лише військ на передовій, а й важливих об'єктів у тилу.

Ракета всепогодна, всеракурсна, її можна застосовувати будь-де: і на фронті, і для захисту об'єктів, і в повітрі. Тому що таку саму ракету можна використовувати з повітряної платформи. Була б сама ракета,

– наголосив Світан.

Серед перспективних українських розробок він виділив РК-19 від КБ "Луч". Йдеться про ракету, яка використовує радіоканальне керування та, за поясненням експерта, працює за принципом, подібним до озброєння зенітного комплексу "Оса".

Світан пов'язує активізацію роботи над такими системами зі змінами в керівництві Міністерства оборони. Він припустив, що перші серійні вироби можуть з'явитися до кінця року, однак вирішальним питанням залишається їхня вартість.

За його оцінкою, за ціни близько 2 тисяч доларів за ракету Україна могла б розгорнути вздовж фронту приблизно 200 пускових установок. Він розглядає можливість створення системи з орієнтовною дальністю ураження 10 кілометрів та висотою до 7 – 8 кілометрів, яка могла б прикривати війська від різних повітряних цілей, зокрема потенційно й керованих авіабомб.

Проте такі можливості залишаються прогнозом військового експерта, а не підтвердженими характеристиками готової системи. Тим часом Росія вже змінює склад засобів, якими атакує Україну, і дедалі більшу загрозу можуть становити відносно дешеві ракетні вироби.

Уже щонайменше пів року росіяни тероризують нас реактивними дронами, а попереду хвиля ерзац-ракет. Вона вже пішла. Уже перші десятки ракет на добу заходять, типу "Данте", "Бандероль",

– попередив полковник запасу.

Світан прогнозує, що протягом найближчих місяців російська армія намагатиметься збільшувати застосування таких ракет і поступово робити їх одним з основних засобів ударів. На його думку, противник розраховує таким способом виснажувати українську ППО середньої дальності, змушуючи витрачати дорогі боєприпаси на перехоплення дешевших цілей.

Світан про нові ракети для ППО: дивіться відео