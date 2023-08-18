Росія нарощує виробництво "Шахедів" для великих ударів по Україні: в ISW назвали проблеми Кремля

Росія прагне наростити виробництво іранських дронів-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні. Однак Кремль зіткнувся як з проблемами всередині Росії, так і з Іраном.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували публікацію американської газети The Washington Post, яка повідомила, що завод з виробництва "Шахедів" в особливій економічній зоні Алабуга має на меті побудувати 6 000 "Шахедів" до 2025 року.

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Росія хоче вдосконалити Shahed-136

"Російські зусилля з нарощування внутрішнього виробництва іранських безпілотників Shahed-136/-131 вказують на те, що Росія прагне розвинути довгостроковий потенціал для проведення великих серій ударів по Україні", – пише ISW.

Washington Post посилається на витік документів від працівника заводу в Алабузі, в яких йдеться про те, що Росія прагне наростити виробництво безпілотників, які перевищують виробничі потужності Ірану.

Що більше, Росія має на меті покращити характеристики іранських безпілотників Shahed-131 і Shahed-136.

У доповіді зазначається, що Росія зосереджена на виробництві та вдосконаленні варіанту Shahed-136, який має корисне навантаження в 10 разів більше, ніж Shahed-131.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат 17 серпня заявив, що російські війська виробляють багато ракет, гелікоптерів і літаків, але не в змозі підтримувати це виробництво.

За словами Ігната, російські війська будуть покладатися на ударні безпілотники, оскільки вони дешевші та простіші у виробництві, ніж високоточні ракети.

Наразі російські війська використовують "Шахеди" в Україні переважно як приманки, щоб високоточні ракети мали більше шансів влучити в ціль.

Російське командування може вважати, що велика кількість ударних безпілотників дозволить російським військам подолати українську протиповітряну оборону, хоча "Шахеди" залишаються найбільш вразливими для української ППО.

"Шахеди" не несуть достатнього корисного навантаження, щоб завдати значної шкоди найбільш важливим військовим цілям. Тому російські війська, швидше за все, продовжать використовувати ці безпілотники для ураження "м'яких" і цивільних цілей в Україні,

– зазначають в ISW.

Які труднощі виникли в Росії з виробництвом "Шахедів"

За даними Washington Post, Росія зазнає труднощів із виробництвом "Шахедів" у бажаному темпі та якості.

Washington Post посилається на експертів, які на підставі документів, що просочилися, встановили, що підприємство в Алабузі виготовило зовнішні компоненти тільки для 300 безпілотників і відстає від графіка приблизно на місяць.

Витік документів свідчить про те, що на підприємстві в Алабузі бракує фахівців, а працівники, зокрема й той, хто допустив витік, мають проблеми з моральним духом, і для утримання працівників заводу доводиться застосовувати такі стимули, як підвищення зарплати, та примусові заходи, як вилучення паспортів.

Документи також свідчать про те, що завод в Алабузі зазнає труднощів з отриманням необхідних компонентів для дронів з-за кордону, оскільки Росія виробляє тільки чотири зі 130 необхідних внутрішніх компонентів. Крім того, нещодавно запроваджені США санкції ще більше ускладнили придбання Росією деяких електричних компонентів.

Кремль незадоволений "Шахедами", які постачає Іран

Росія, ймовірно, незадоволена якістю безпілотників Shahed-131- і Shahed-136, які вона отримує з Ірану. Водночас Кремль, найімовірніше, прагне зберегти Іран як довгострокового стратегічного партнера з оборони.

Документи, які отримали в The Washington Post, свідчать про те, що Іран постійно мав перевагу перед Росією, поставляючи безпілотники Shahed на іранських, а не на російських умовах.

У документах ідеться, що Іран використовував переваги на переговорах, щоб надати Росії менший безпілотник Shahed-131, попри те, що Росія віддавала перевагу більшому Shahed-136.

Газета Washington Post повідомила, що приблизно 25% безпілотників, що поставляються Іраном, приходять пошкодженими, а багато яких навіть неробочими.