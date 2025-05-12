Безпрецедентними темпами: ЗМІ проаналізували ріст масштабів виробництво зброї у Росії

Оборонна промисловість Росії продовжує нарощувати свою роботу та "безпрецедентними темпами" замінює танки та боєприпаси. Про це свідчать, зокрема, дронові атаки, які ледь не щодня відбиває Україна.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Economist. Видання підрахувало масштаби виробництва російської зброї

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Як проводився аналіз масштабів виробництва російської зброї

Для свого аналізу у The Economist проконсультувалися із західною компанією, яка використовує штучний інтелект для аналізу даних з різних, переважно комерційно доступних джерел.

Зокрема, дізналися, скільки електронних пристроїв (наприклад, мобільних телефонів) фіксується на одному російському промисловому об'єкті.

Звісно, так вдалося виявити лише від 2% до 10%, але ці показники все ж демонструють рівень активності росіян.

Танкові заводи

У поле зору The Economis потрапив Омський танковий завод. Він один із найбільших у Росії та цілодобово займається модернізацією старих танків Т-80.

Вдалося встановити, що рівень активності на цьому об'єкті дещо зріс перед 24 лютого 2022 року, а потім – знизився.

Після повномасштабного вторгнення активність на заводі почала різко рости. Із середини 2023 вона залишається особливо високою.

Ріст виробництва на Омському танковому заводі / Графік The Economist

На ще одному із найбільших танкових заводів Росії "Уралвагонзавод" активність значно зросла у 2024 році, порівняно із 2023.

Такий же "бум" активності зафіксований на Арзамаському заводі, "Курганмашзаводі" і "Мотовілісі", які виготовляють бронетранспортери і бойові машини піхоти.

Ріст виробництва на інших танкових заводах Росії / Графік The Economist

Артилерія

У The Economist також помітили зростання активності на Єкатеринбурзькому заводі №9, який займається виробництвом стволів для гаубиць та танків, а також виробництві "Новатор", яке виготовляє балістичні ракети "Іскандер" та розташоване поряд.

Така ж ситуація із роботою Волгоградського заводу "Титан-Барикади", який будує пускові установки "Іскандер", та НВО "Сплав" у Тулі – там розробляють ракети "Град", "Ураган" та "Смерч".

Виробництво артилерії у Росії / Графік The Economist

Вибухові речовини

Наразі Росія виробляє за рік щонайменше 3 мільйони снарядів. Найбільше цим займається Свердловський завод у Дзержинську. Там, зокрема, виробляють хімікати для артснарядів та КАБів. Обсяги виготовленої продукції на цьому об'єкті значно зросли за останні кілька місяців.

За словами експерта з Бірмінгемського університету Джуліана Купера, масштабували своє виробництво й на підприємстві "Сельмаш" у Кірові. Їхня продукція – корпуси для боєприпасів.

Виробництво вибухових речовин у Росії / Графік The Economist

Дрони

Помітним є зростання виробництва на заводі "Алабуга" в Татарстані. Там займаються виготовленням безпілотників.

Активність зафіксовано також у сусідньому аеропорту Бегішево.

Інші об'єкти, де зросла активність

Видання також проаналізувало активність у місті Бійськ. Там розташований завод з виробництва олеуму, який застосовують для виробництва вибухівки.

Також помітне зростання середньодобового руху транспорту між спальними зонами та районами з хімічними заводами. У 2023 році йдеться про 19%. Також на 32% збільшився час перебування працівників (2 та 3 змін) на одному місці.

Аналітики також звернулися до застосунку Strava. Він продемонстрував, що з'явилися нові групи людей, які займаються бігом та їздою на велосипеді поблизу заводів. Це може свідчити про те, що у райони, де вони розташовані, прибули нові працівники. До того вартість оренди житла за рік зростає на 21%.