Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що риторика російського диктатора Владіміра Путіна це підтверджує. Він прагне збільшити свій вплив.
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Де Росія може розпалити новий конфлікт
За словами політолога, останні заяви Путіна свідчать про його бажання закінчити активну фазу бойових дій в Україні. Але це не означає, що конфронтація з країнами Заходу обмежиться виключно Україною.
Росіяни готуються до того, що у перспективі, через 10 – 15 років "гарячих" місць може бути кілька. Арктика, Середня Азія, Африка – там можливі сутички, зіткнення. Для чого їм тоді потрібно розбудовувати ВПК?
– зауважив Андрій Вігірінський.
Він також звернув увагу на те, про що говорив очільник Кремля на зустрічі з військовими. Тоді прозвучали слова про потребу збільшити інтенсивність бойових дій "заради швидшого завершення війни на території України".
Далі Путін сказав, що є необхідність збільшити виробництво продукції, яку виготовляють російські ВПК. За його словами, це потрібно для забезпечення постачання країнам, які дружні до Росії.
Чому Росії вигідні нові війни
Країна-агресорка чітко усвідомлює, що той ВПК, який вона запустила, а ще чимала кількість озброєння, яку вже випробувала на полі бою, – це серйозний інструмент формування геополітичного впливу.
Тому після закінчення активної фази війни в Україні Росія хоче виготовляти й продавати зброю іншим державам. Натомість від них прагне отримати схвальну оцінку своїх дій.
Путін розуміє, що робить. Це помітно навіть з огляду на переведення економіки на "військові рейки". Україна це робить для того, щоб оборонятися, а росіяни для майбутнього протистояння із Заходом,
– підкреслив Андрій Вігірінський.
Останні заяви Путіна
- Диктатор заявив, що готовий до переговорів за "китайським сценарієм", але йому потрібні "гарантії для Росії". Він цинічно сказав, що прагне "врегулювання ситуації мирним шляхом". Крім цього, Путін звинуватив Україну, що це нібито вона не дотримується умов.
- Перебуваючи у Китаї, очільник Кремля озвучив ще одну дивну заяву. За його словами, китайці та росіяни – брати, до того ж навічно. Цікаво, що Путін назвав цю фразу крилатою, але не уточнив, звідки вона походить. Ба більше, він уже неодноразово говорив про "братерство" з українцями та білорусами.
- Також Путін сказав, що відносини між Китаєм і Росією є "фактором стабільності на міжнародній арені". Він багато говорив про "важкі умови", у яких взаємини між країнами налагоджувалися та назвав КНР своїм головним партнером. Тоді Сі Цзіньпін пішов ще далі й доповнив Путіна, заявивши, що "це еталон відносин між сусідами".