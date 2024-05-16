Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог Андрей Вигиринский, заметив, что риторика российского диктатора Владимира Путина это подтверждает. Он стремится увеличить свое влияние.

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Где Россия может разжечь новый конфликт

По словам политолога, последние заявления Путина свидетельствуют о его желании закончить активную фазу боевых действий в Украине. Но это не означает, что конфронтация со странами Запада ограничится исключительно Украиной.

Россияне готовятся к тому, что в перспективе, через 10 – 15 лет "горячих" мест может быть несколько. Арктика, Средняя Азия, Африка – там возможны столкновения. Для чего им тогда нужно развивать ВПК?

– заметил Андрей Вигиринский.

Он также обратил внимание на то, о чем говорил глава Кремля на встрече с военными. Тогда прозвучали слова о необходимости увеличить интенсивность боевых действий "ради скорейшего завершения войны на территории Украины".

Далее Путин сказал, что есть необходимость увеличить производство продукции, которую изготавливают российские ВПК. По его словам, это нужно для обеспечения поставок странам, которые дружественны к России.

Почему России выгодны новые войны

Страна-агрессор четко осознает, что тот ВПК, который она запустила, а еще немалое количество вооружения, которое уже испытала на поле боя, – это серьезный инструмент формирования геополитического влияния.

Поэтому после окончания активной фазы войны в Украине Россия хочет производить и продавать оружие другим государствам. Взамен от них стремится получить одобрительную оценку своих действий.

Путин понимает, что делает. Это заметно даже учитывая перевод экономики на "военные рельсы". Украина это делает для того, чтобы обороняться, а россияне для будущего противостояния с Западом,

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Последние заявления Путина