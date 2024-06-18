Росія наростила угруповання на Харківщині: військовий назвав пріоритетний напрямок для неї

Ворог збільшив угруповання приблизно за 20 кілометрів від селища Борова на Харківщині. Йдеться про нарощування кількості особового складу до 10 тисяч, а також зосередження до 450 одиниць військової техніки.

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив в розмові з 24 Каналом, що це потужне угруповання. Водночас українські сили продовжують завдавати серйозних втрат росіянам.

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Шансів небагато

Так, за даними ОСУВ "Хортиця", приблизно на добу ліквідується 1000 окупантів впродовж останнього місяця – півтора.

Тому шансів у росіян небагато. Штурми поблизу Часового Яру, на Покровському напрямку, на Харківщині їм дуже дорого коштують – і по особовому складу, і по техніці,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Впродовж місяця було ліквідовано:

2 самохідних міномети "Тюльпан" 240 міліметрів;

комплекс РЛС "Борисоглєбськ-2";

танки;

важка бронетехніка;

вантажівки, джипи.

"Головна ціль окупантів – це все ж таки Донецька область. Всі інші напрямки – другорядні. На Покровському напрямку відбуваються постійні штурми. Тому, на мою думку, саме на Донбасі росіяни сконцентрували всі свої сили та перекинули все, що могли, зокрема, досвідчені елітні підрозділи", – припустив Кирило Сазонов.

Що відбувається у Боровій у Харківській області: дивіться на карті