Росія нас ненавидить, але боїться, – Подоляк пояснив мету останньої масованої атаки

Росія в черговий раз своїми масованими ракетними обстрілами намагається змусити український народ здатися. У них нічого не вийде. Результат вже зрозумілий. Війна призведе до смерті Росії. В такому вигляді вона вже не існуватиме.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, одна з місій України на цій війні – привести Росію до трансформації. Адже українці не можуть жити поруч з такою країною.

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Росія має єдиний "інструмент впливу" у війні

Як наголошує Подоляк, окупанти вважають, що вони мають "інструмент впливу" на Україну. Це – геноцидний тип ведення війни. Вони свідомо знищують критичну інфраструктуру і розповідають про це на різних майданчиках.

Окупанти говорять: "Ми не можемо атакувати військові цілі. Ми програємо. Ми боїмося воювати із ЗСУ. Тому у нас є один аргумент – вбивати цивільних через спробу залишити їх без опалення в зимовий період, без енергетики, без водопостачання і таке інше".. З Росією все зрозуміло – вони нас ненавидять, вони це будуть робити, тому що дико бояться слова "Україна",

– зазначив Подоляк.

У цьому випадку буває дивна реакція від деяких західних політиків. Росія цинічно вбиває цивільних громадян, змушує їх жити без світла, тепла та зв'язку. А деякі "особливо мудрі" намагаються ще й схили Україну до переговорів. Але які можуть бути перемовини з окупантами, що займаються геноцидом.

Він переконаний, що світ повільно, але починає робити кроки до ізоляції Росії. Однак ціна цього – життя українців. Важливо, щоб світ одностайно й жорстко реагував на дії окупантів.

Ми кожен день починаємо з того, що продовжуємо на всіх майданчика говорити: "Дивіться, так не може існувати, міжнародного права більше немає. Що ви робите? Ми хочемо, щоб ви заборонили те, назвали Росію країною-терористом, адже це юридично правильно",

– наголосив Подоляк.

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Додамо, на думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, таким ракетним терором Росія хоче схилити Україну до компромісів та переговорів. Ще одна мета – заморозити бойові дії.

Він вважає, що у такий спосіб окупанти хочуть зруйнувати енергетичні об'єкти, щоб створити максимально несприятливі умови для українців. Потім вони можуть заявити щось на кшталт "ми готові це припинити, але нумо вести перемовини".