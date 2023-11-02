Президент України провів щоденний селектор, на якому обговорювали ситуацію на фронті. Глава держави розповів, що окупанти намагалися прорватися у напрямку Вугледара, однак отримали міцного ляща від наших захисників.

Під час наради Зеленському доповіли про спроби ворога наступати на Вугледарському напрямку, а також щодо ситуації із постачанням зброї та роботи зернового коридору.

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Росія хотіла наступати біля Вугледару

Президент заявив, що росіяни здійснили спробу наступу на Вугледарському напрямку, однак їх зупинили воїни ЗСУ. Крім того, українці завдали противнику тяжких втрат. Йдеться про десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених.

В Авдіївці наші військові тримають оборону, а на Півдні продовжують наступальні дії.

Постачання зброї та зерновий коридор

Зеленський зазначив, що також заслухав доповіді Міноборони про перебіг надходження снарядів, ракет і техніки від союзників. Від розвідки – він дізнався про ситуацію на міжнародній арені та в стані ворога.

Також підсумували результати роботи "зернового коридору" за жовтень. Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть упевненості нам і перевізникам,

– розповів глава держави.

Що відбувається на фронті: де наступають росіяни, а де ЗСУ