Забирати війська не збираються: військовий розповів про штурми на Донбасі

Ситуація на Донеччині залишається достатньо напруженою. Ворог намагається штурмувати і робиться це постійно, кожного дня відбувається по кілька штурмів.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що окупанти штурмують піхотними відділеннями. Техніку намагаються взагалі не використовувати.

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Як виглядає штурм на Донбасі

Ворог не використовує техніку, адже розуміє, що нею нераціонально пересуватися по лінії бойового зіткнення. У такому випадку втрат не уникнути. Відповідно росіяни намагаються рухатися малими групами й так накопичуватися найближче до наших позицій.

"Після накопичення, умовно десяток бійців пробують штурмувати позиції ЗСУ. Наразі у них нічого не виходить і наша бригада міцно стоїть на своїх рубежах", – наголосив Андрій Отченаш.

Чи є переміщення військ на Курщину

Виводу окупаційних підрозділів з Донеччини поки не фіксується. Втім з'являлася інформація, що військ стало менше на півдні.

Саме Донбас для Росії є в пріоритеті, тому забирати звідси особовий склад не збираються. Вони бачать, що на певних ділянках мають достатньо хороші операції, через які ми, на жаль, змушені відходити, а вони здобувають певні переваги,

– розповів командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна".

Тому навряд чи ворог забиратиме звідси резерви. До того ж це не так легко зробити, адже у росіян немає додаткових сил для постійних наступальних дій. У них також є проблеми з особовим складом, з мобілізованими, з контрактниками.

Саме через це за останні місяці суттєво зросли одноразові виплати для російських бійців. Хоча таке рішення є достатньо великим ударом по економіці країни-агресорки.

Попри це, вони дійсно забирають особовий склад з південних, з північних напрямків. Ми бачимо, що наші штурмові дії на Курщині, значно ефективніші, ніж всі штурмові дії противника на Харківщині. При тому, що він використовував значно більше особового складу, ніж Сили оборони,

– наголосив Андрій Отченаш.

Командир екіпажу БпЛА додав, що ворог однозначно забиратиме частину особового складу для того, щоб боротися з українськими військовими на Курщині. Однак малоймовірно, що війська заберуться саме з Донбасу. Це буде винятком, а не нормою.