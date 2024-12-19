Скільки росіян штурмує Покровськ і Курахове: у ЗСУ вразили кількістю окупантів

Росіяни продовжують активні штурмові та наступальні дії на Сході України. Зокрема, ворог майже беззупинно проводить атаки на Покровському та Курахівському напрямку.

На цих ділянках Росія зосередила чимало солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

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Скільки росіян наступає на Сході

Волошин повідомив, що найактивніше окупанти наступають на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Загалом на цих трьох напрмяках наступає понад 150 тисяч окупантів:

на Покровському напрямку – близько 70 тисяч солдатів,

на Курахівському напрямку – близько 35 – 36 тисяч окупантів,

на Времівському напрямку – 40 тисяч загарбників.

Мовиться про особовий склад відразу трьох великих угруповань: "Центр", "Південь", "Схід".

Росіяни продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп замість механізованих накатів. Штурмовиків ворог підтримує невеликою кількістю броньованої техніки або ж кидає на штурми не військову техніку: піками та багі,

– резюмував Волошин.

Зауважимо, що станом на 08:00 у Генштабі повідомили про зростання кількості бойових зіткнень. Так, на Покровському напрямку наші захисники відбили 48 штурмових дій, на Курахівському та Времівському – по 25 штурмів.