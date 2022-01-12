Росія та НАТО відновлюють роботу місій у Москві та Брюсселі

У Брюсселі 12 січня відбулись переговори між НАТО та Росією. Опісля пролунали перші заяви за підсумками засідання. Зокрема, щодо відновлення роботи дипломатичних місій сторін у Москві та Брюсселі.

Як заявив генсек Альянсу Єнг Столтенберг, Росія та НАТО збираються відновити роботу своїх місій у Москві та Брюсселі. Водночас між ними залишаються значні відмінності.

До теми НАТО відмовилось виконати ультиматум Росії щодо нерозширення, – Столтенберг

Між союзниками з НАТО та Росією залишаються значні відмінності. Їх буде непросто подолати, але те, що союзники з НАТО та Росія сіли за один стіл і обговорили значні теми – це позитивний сигнал,

– сказав Столтенберг.

За його словами, будуть розглядати можливість майбутніх зустрічей. Але Росія у цьому контексті дала зрозуміти, що не готова погодити їхній розклад.

Що відомо про переговори НАТО – Росія

У Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО – Росія. На перемовинах говорили про проблеми європейської безпеки, зокрема про ситуацію в Україні та навколо неї.

Єнс Столтенберг опісля заявляв, що переговори з Кремлем були непростими. Зокрема сторони серйозно дискутували щодо України. Однак генсек НАТО відзначив: те, що Альянс та Росія сіли за стіл переговорів є значним прогресом.

Генсек Альянсу також заявляв, що серед обговорень була дискусія щодо заборони приймати нових членів до Альянсу, як цього вимагає Москва. Столтенберг вкотре наголошував, що вирішувати питання вступу до НАТО, буде кожна нація окремо та 30 країн-членів Альянсу. Це стосується й України.

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