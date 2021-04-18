Росія натякнула на закриття посольства Чехії у Москві

У Росії натякнули, що після вислання з Чехії 18 російських дипломатів можуть закрити чеське посольство у Москві. Окрім того, у МЗС Росії відкрито оголосили, що готують відповідь на дії Чехії.

Голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав вислання російських дипломатів серйозним ударом по двосторонніх відносинах. Окрім того, посадовець заявив, що причини для такого кроку з боку Чехії начебто не було.

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Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголосила, що рішення Чехії нібито матиме для неї наслідки.

Празі добре відомо, що піде за подібними фокусами,

– зауважила Захарова.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав заяви чеської сторони "маячнею, висмоктаною з пальця".

Джабаров також наголосив, що у відповідь Росія має вислати 18 чеських дипломатів. Політик зауважив, що "навіть не знаю, скільки тут у них народу працює, посольство Чехії невелике".

Окрім того, російське дипломатичне джерело натякнуло російському ЗМІ, що у Празі "мабуть, вирішили закрити своє посольство в Москві".