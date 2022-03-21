26 день війни в Україні. Майже місяць, який змінив життя кожного жителя країни без виключень. Ми продовжуємо відбивати ворога та гідно тримати оборону. Але варто зважати ще на один момент.

Війна виснажує нашу економіку

Попри міжнародну гуманітарну підтримку, війна так чи інакше виснажує економіку. Деякі населені пункти та міста зобов'язані були закрити свої заклади/бізнеси через бойові дії, працівники були вимушені виїхати, а деякі й зовсім втратили свою роботу через окупантів.

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На жаль, супутній фактор війни. Проте, в місцях, де це можливо і безпечно, варто повертатися до роботи. Якщо є змога працювати – працюйте. Поставивши на паузу всі робочі процеси в країні – ми ризикуємо значно погіршити свій економічний рівень.

Подвиг окупованих ворогом українських міст

Сьогодні Нова Каховка, Херсон, Енергодар та інші міста протестують проти російських окупантів.

Вони знаходять сили і мужність чинити спротив загарбникам щодня. І ми дякуємо їм від лиця кожного. Ви і є уособлення нашої сильної та незалежної України. Росія отримує рішучий спротив.

Переломний момент

Ми маємо продовжувати боротися на всіх фронтах.

Зараз, переломний момент, для поширення інформаційної пропаганди ворог почне вдаватись до нових провокацій. І так? як ми в Україні не ведемося на подібне, ціллю стануть інші країни світу.

Але впевнений, що країні-агресору це не вдасться. Бо увесь світ знає, що Росія не ділиться на добро і зло. Росія – це 100% зло. Середнього не дано.

І наостанок: якщо у вас є знайомі чи друзі з Білорусі – спілкуйтеся з ними. Розповідайте про поточний перебіг подій, розвінчуйте міфи, спробуйте донести правду. Росія маніпулює білорусами, намагаючись втягнути в цю війну. Не дозволимо їм цього! Давайте спробуємо достукатися до наших сусідів.

Тримаймося разом, українці! Перемога зовсім близько.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: