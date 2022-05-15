Росія не досягла жодної із стратегічних цілей у війні проти України, – генсек НАТО

На берлінській пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО оцінили Росію у війні проти України. Агресору не вдається загарбати території та підірвати єдність Північноатлантичного альянсу.

Про це сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає 24 канал. Через стан здоров'я він долучився до пресконференції віртуально.

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"Війна в Україні не йде так, як планувала Москва. Не змогли взяти Київ, їх відкинули від Харкова, їхній головний наступ на Донбасі зупинили. Росія не досягає своїх стратегічних цілей. Президент Володимир Путін хотів завдати поразки Україні, зруйнувати НАТО та розділити Північну Америку й Європу. Однак Україна стоїть, НАТО стало сильнішим, ніж будь-коли, Європа та Північна Америка міцно поєднані. Україна може виграти цю війну", – сказав Столтенберг.

Нарощувати допомогу для українців

За словами генсека, народ України хоробродає відсіч ворогу, а союзники в НАТО надають безпекову підтримку, яку можна оцінити мільярдів доларів. Він зазначив, що впродовж останніх років країни Альянсу навчали та тренували десятки тисяч українських військовослужбовців.

Це щодня приносить великі зміни у ситуацію на полі бою. Маємо продовжувати та нарощувати військову допомогу для України та працювати далі під егідою Групи з підтримки України, яка щойно провела зустрічі у Рамштайні,

– зазначив Столтенберг.

Він додав, що європейська система безпеки ще довго відчуватиме наслідки від російської агресії проти України.

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