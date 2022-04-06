Росія не дозволяє завести гуманітарні вантажі в Маріуполь, щоб світ не побачив, які там жахіття

Окупанти не дають можливості завести гуманітарні вантажі в Маріуполь, де нема безпечних укриттів, води, їжі та комунікацій. Все через те, що Росія боїться, що світ побачить жахіття, які зараз є у місті.

Таку думку висловив Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому каналу.

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Він сказав, саме це є однією з головних причин, чому Росія не дозволяє завезти в місто гуманітарні вантажі.

Вони бояться, що поки там все не зачищено російськими військами, світ побачить, що там. Я думаю, що там трагедія, місце пекла. Я знаю, що там не десятки, а тисячі вбитих людей, і відомо про тисячі поранених,

– сказав Зеленський.

Вони не зможуть приховати тисячі своїх злочинів

Президент України сказав, що, на жаль, треба констатувати той факт, що цифри лише зростають кожного дня. Адже відома точна кількість загиблих та поранених військових в Маріуполі. Але невідома кількість цивільних мирних мешканців, яких вже немає і які трагічно закінчили своє життя.

Але вони все одно не зможуть все це заховати, і поховати всіх українців. Це тисячі людей, це неможливо. І ми все це обов'язково побачимо, коли зможемо зайти в це українське місто,

– сказав Зеленський.

Він нагадав про те, як у Бучі, Ірпені та Гостомелі рашисти хотіли приховати свої злочини, намагаючись спалювати тіла загиблих людей цілими родинами. Серед них і маленькі діти.

Тому я називаю їх нацистами, бо це правда. Вони спалюють тіла, бо бояться і намагаються приховати цю інформацію від нас. Але це важко зробити, коли мова йде про сотні і тисячі людей,

– сказав глава держави.

Раніше радник глави ОП Олексій Арестович припустив, що Україна та світ може жахнутися від того, що побачить в інших окупованих містах. За його словами, Маріуполь перекриє Бучу в 100 разів.

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