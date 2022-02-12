Росія не евакуйовує своїх дипломатів з Києва, але підтверджує їх "оптимізацію"

У посольстві Росії в Києві заявили, що їхні дипломати залишаються в Україні. Там запевняють, що покидати нашу державу не будуть.

Дипломати продовжують працювати. Принаймні так запевнив представник дипломатичного відомства країни-агресорки.

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Українці жалілись на дипустанови Росії

При цьому раніше російські ЗМІ, посилаючись на джерела, оприлюднювали інформацію про те, що їхні дипломати буцімто покидають Україну. Мовляв, українці жаліються, що мають труднощі з прийомом у дипустановах Росії.



Російські ЗМІ заявляли про виїзд їхніх дипломатів з України / Фото скриншот

Буде оптимізація

У МЗС Росії кажуть, що Москва таки збирається трохи оптимізувати свої закордонні установи в Україні. При цьому там у звичній формі намагаються у всьому звинуватити Захід.

Росія робить висновок, що США і Велика Британія знають про якісь силові акції, що готуються в Україні,

– заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

Іноземців закликають покинути Україну

На тлі загрози російського вторгнення країни почали закликати своїх громадян покинути нашу державу. Дехто й вивозить працівників посольств. Наприклад, Ізраїль почав евакуацію родин свої дипломатів та не рекомендує поїздки до нас загалом.

Але є й ті, хто запевняє, що залишаються працювати попри відчутну загрозу. Зокрема, у посольстві Великої Британії запевняли, що не припиняють своєї роботи у нашій державі.

Втім, багато країн таки радять покинути Україну тим, хто тут перебуває, або ж скасувати плани, якщо збирались в Україну. Мовиться про такі держави: Нідерланди, Японія, Південна Корея, США, Норвегія, Австралія та інші.

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