Заяви та дії Росії вкотре підкреслюють неготовність Кремля до добросовісних переговорів і припинення війни в Україні, наголошуючи на відсутності суверенітету нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), У Росії продовжують звинувачувати Україну у причинах початку війни.

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Які ознаки того, що Росія не хоче переговорів

У Кремлі вкотре заявили про відсутність суверенітету в України, створивши умови для Москви стверджувати, що Київ не має права вести переговори з Москвою або що будь-які угоди, досягнуті з Україною в майбутньому, є недійсними.

Як повідомляють в ISW речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков у неділю, 16 лютого, повідомив, що Росія скоригувала свій підхід до потенційних переговорів з Україною, оскільки Україна нібито має "дефіцит" суверенітету.

Російський посадовець звинувачує Україну у початку повномасштабного вторгнення Росії, стверджуючи, що Україна була б "цілісною", що українська влада не "знущалася" б над росіянами на сході нашої держави.

Також він заговорив про "громадянську війну", і що росіяни на Сході мали "бажання відокремитися від України. Крім вищезгаданого, на думку Пєскова, наша держава не виконала умови Мінських угод.

Мінські угоди були надзвичайно сприятливими для Росії, не накладаючи жодних зобов'язань на Москву, проте російські маріонетки постійно порушували угоди за підтримки Росії,

– ідеться у звіті.

Зазначається, що російські пропагандистські ЗМІ використали інтерв'ю від 15 лютого з пов'язаним з Кремлем колишнім депутатом та зрадником Віктором Медведчуком, щоб повторити неправдивий наратив Кремля про нелегітимність Володимира Зеленського.

Вказуючи на вищезгадане, аналітики поставили під сумнів готовність Москви до добросовісних переговорів та створюють інформаційні умови для порушення Росією будь-яких досягнутих домовленостей на тій підставі, що українська влада нібито не мала законного права їх укладати.

Як це демонструє сам Путін

В ISW нагадують, що російський диктатор Владімір Путін часто використовував свої промови 9 травня, щоб підкреслити перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною, мінімізуючи внесок інших західних союзників.

Він неодноразово казав, що СРСР діяв сам у Другій світовій війні. Парад до Дня Перемоги 2025 року, зокрема, буде присвячений 80-й річниці закінчення Другої світової війни, і Путін назвав 2025 рік "Роком захисника Вітчизни".

Аналітики зауважують, що таким чином що Путін намагається представити себе рівним Трампу і представити Росію як глобальну державу, прирівняну до Сполучених Штатів, і як спадкоємицю статусу "наддержави" Радянського Союзу.

Водночас російські військові, ймовірно, готуються до багаторічних зусиль із захоплення "фортифікаційного поясу" України в Донецькій області, що ще раз підкреслює явну незацікавленість Путіна в тривалому і міцному мирі в Україні.