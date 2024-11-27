Чому у Кремлі не сприймають розмови про "замороження" війни

Сєргєй Наришкін, якого вважають соратником Путіна, категорично спростував можливість "заморозки" російсько-української війни. За його словами, війна може закінчитися лише "стабільним миром" насамперед для Росії, а тоді вже для всієї Європи.

Як росіяни реагують на будь-які миротворчі зусилля

Директор російської служби зовнішньої розвідки та член Ради безпеки Росії підкреслив, що для такого миру потрібно, щоб учасники конфлікту позбулися його першопричини. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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У Москві про цю першопричину ніколи не говорять. Та як можна зрозуміти з умов, які ми чули від Владіміра Путіна, мовиться про існування України як суверенної та незалежності держави. Кремль розглядає нашу країну або як так звану територію історичної Росії, або як державу-сателіт за зразком Білорусі. Саме таку Україну Росія хоче отримати за підсумками війни.

Наришкін нагадав, що однією з умов припинення воєнних дій має бути приєднання до Росії Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей України та Криму у їхніх адміністративних кордонах.

Можна вважати, що слова Наришкіна є відповіддю на будь-які миротворчі зусилля нової Адміністрації США. Наришкін розцінює саме бажання будь-яких перемовин з Кремлем виключно як розуміння Заходу того, що він зазнає поразки на полі бою. Заклики до перемовин у Москві сприймають не як ознаку домовитися і закінчити війну, а як ознаку слабкості. А якщо хижах відчуває слабкість – він вважає, що має добити ворога, а не домовлятися з ним.

Путін не збирається змінювати свою думку

За кілька місяців до інавгурації новообраного президента США формується позиція Кремля щодо перемовин з Україною і Заходом. Бажання Дональда Трампа закінчити російсько-українську війну у Москві сприймають як ознаку слабкості з боку нової адміністрації США і можливість продиктувати свої умови.

Головною з цих вимог є фактично ліквідація суверенної української державності, заради чого Путін і розпочав цю несправедливу і криваву війну. Треба уважно стежити за заявами російських чиновників і пам'ятати, що вони виступають з певними деклараціями не тільки для того, щоб підняти планку на переговорах або заплутати учасників, а тому, що вони щиро вірять, що їм вдасться втілити свої бажання.

Будь-які спроби розмовляти з російським керівництвом лише посилюють його впевненість в тому, що результат буде саме такий, на який вони розраховують.

Це не перша демонстрація такої абсолютної неповаги до позиції Заходу з боку росіян. Приблизно такі самі умови озвучив сам Путін, коли з ним вперше за кілька років розмовляв канцлер Німеччини Олаф Шольц. Уявлення Путіна про можливість завершення війни не змінилися з 2022 року. Путін не збирається їх змінювати через обрання нового президента США. Він навпаки сподівається, що новий президент США буде змінювати свою думку у його, путінський, бік.

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Це стосується не лише України. Наришкін у своєму виступі говорив не лише про війну, він звинувачував Захід у підриві "Північних потоків", казав, що західні спецслужби готуються до дестабілізації ситуації у Білорусі через вибори. Росія продовжує розглядати себе як ціль для дестабілізації з боку Заходу.

Таке світосприйняття виключає можливість будь-якого конструктивного діалогу та реального замороження конфлікту, на яке продовжують розраховувати у найближчому оточенні Трампа.

Ми зараз є свідками ситуації, яка склалася у конфлікті між російським та західним сприйняттям світу. Захід хоче закінчити війну і запобігти новим жертвам, а Кремль – продовжувати війну, бо він звик не зважати на жертви серед власних громадян та жертви іншої країни.

Виникає питання – які інструменти будуть у Трампа, щоб переконати Путіна в облудності такої людиноненависницької позиції?