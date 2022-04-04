Росія не капітулювала та далі хоче захопити всю Україну: зараз триває запекла боротьба, – Маляр

Попри заяви російської сторони про те, що вона відходить з київського та чернігівського напрямків, вірити таким словам не варто. Війна триває.

Росія не полишає своїх спроб захопити Україну. Відтак залишається ризик як ескалації конфлікту, так і ракетних ударів, у тому числі по великих містах. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На сьогодні ворог не полишає своїх намірів і планів захопити Україну. Насправді зараз триває зарекла боротьба та війна за кожен сантиметр нашої землі, за кожен населений пункт. Попри те, що з Київської та Чернігівської, і навіть з Сумської областей відбувається переміщення та вивід військ, насправді це не означає його капітуляцію,

– розповіла Ганна Маляр.

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За її словами, ворог не виводить свої війська, а просто починає концентрувати їх в інших регіонах. І навіть виведення військ до Білорусі – це лише для їх доукомплектування.

"На сьогодні дійсно залишається висока небезпека на сході. Це ціль ворога. Харків та Харківська область, Донецька та Луганська області. Страшні історії з Маріуполя – це теж ціль ворога. Є ракетні удари і по Одесі. Тому війна триває", – відзначила Ганна Маляр.

Вона додала, що Україна обов'язково переможе в цій війні, але для цього потрібне певний час. І в цієї перемоги буде висока ціна.