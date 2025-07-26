Від танків до "Шахедів" і ракет: ЗМІ з'ясували, скільки зброї на рік виробляє Росія
- "Радіо Свобода" проаналізувало обсяги виробництва зброї у Росії та країнах НАТО за шістьма показниками.
- Раніше Рютте говорив, що Росія за три місяці виробляє стільки зброї, скільки все НАТО за рік.
- Аналіз показав, що у Росії більше ракет, але країни НАТО мають інші переваги.
"Радіо Свобода" провело розслідування, чи справді Росія має велику перевагу над НАТО щодо зброї. Для аналізу використали переважно дані іноземних розвідок, аналітиків і ЗМІ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
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Скільки зброї виробляє Росія, а скільки – країни ЄС і НАТО?
У червні Марк Рютте заявив, що Росія виробляє за три місяці стільки зброї, скільки все НАТО – за рік.
"Радіо Свобода" проаналізувало обсяги виробництва за шістьма показниками – боєприпаси, артилерія, танки, авіація, ракети та засоби ППО.
У статті сказано, що сумарна кількість вироблених у 2025 році боєприпасів лише основного калібру в Європі, за найконсервативнішими оцінками, може досягти 1,2 мільйона. А до кінця року США та ЄС можуть виробити щонайменше 1,7 мільйона боєприпасів калібру 155 міліметрів.
Скільки боєприпасів виробляє Росія / Інфографіка "Радіо Свобода"
Якщо заява Рютте про чотириразову перевагу Росії правильна, а ЄС виробив мільйон боєприпасів, це означає, що в Росії з 2022 по 2025 роки був приріст у понад 200%.
Якщо твердження Марка Рютте вірні, то Росія має виробити до кінця року 6,8 мільйона лише 152-міліметрових боєприпасів, без урахування інших калібрів. А якщо слідувати більш пізній заяві генсека про перевагу в 12 разів, ця оцінка зросте до фантастичних 20,5 мільйона пострілів на рік,
– мовиться в матеріалі.
Якщо порівнювати виробництво гаубиць основного калібру (152 міліметри для Росії і 155 міліметра для країн НАТО), то щорічне виробництво абсолютно нових одиниць артилерійської техніки в Росії не перевищує 100 одиниць. Тут НАТО має перевагу: лише франко-німецький концерн KNDS планує до кінця 2025 року виробити 144 САУ CAESAR.
Тож сукупна річна кількість виробленої в країнах НАТО артилерії становить 362 одиниці проти менш ніж 100 у Росії.
Виробництво гаубиць у Росії і НАТО / Інфографіка "Радіо Свобода"
Окупанти модернізують радянські танки, а запаси більш-менш сучасних танків суттєво вичерпалися. Єдиним серійно виготовленим з нуля танком у Росії є Т-90М – його на рік виробляють приблизно 280 одиниць.
Цікаво, що Німеччина зараз – єдина в Європі, яка серійно виробляє 50 танків Leopard 2A8 на рік. Франція більше десяти років не випускає свої основні бойові танки Leclerc, а у Великій Британії перші нові основні бойові танки Challenger 3 будуть поставлені у 2027 році.
Загальна кількість танків, які виробляють у країнах НАТО, – щонайменше 159 одиниць на рік проти 280 у Росії.
Виробництво танків у Росії і в НАТО / Інфографіка "Радіо Свобода"
Стосовно авіації, Росія може виробляти на рік близько 50 – 60 бойових літаків, включно з винищувачами та стратегічними бомбардувальниками і без урахування транспортних літаків.
Європа серійно випускає Eurofighter Typhoon, Rafale і Gripen. Щороку країни НАТО виробляють не менше 227 винищувачів. І мають у 4 рази більше винищувачів, аніж росіяни. Таким чином, Альянс упевнено лідирує в авіації.
Скільки літаків роблять у Росії, а скільки – в НАТО / Інфографіка "Радіо Свобода"
Щодо далекобійної зброї, то тут немає рівних "Шахедам". У НАТО не роблять такої дешевої та ефективної зброї.
Серійний випуск далекобійних ракет у Європі веде поки що тільки Німеччина, виготовляючи 60 ракет Taurus на рік. Франція та Велика Британія домовилися відновити випуск ракет Storm Shadow/Scalp-EG. США виробляють JASSM, ATACMS і "томагавки", та ракет у росіян все одно більше.
Виробництво ракет у Росії і НАТО / Інфографіка "Радіо Свобода"
Зверніть увагу! Фабіан Гоффманн з університету Осло вважає, що Європа не зможе повністю нейтралізувати російський арсенал балістичних ракет. А тому, якщо Росія нападе на Європу, слід створити загрозу критично важливій російській інфраструктурі та економічним активам агресора.
"Через нестачу інформації визначити, хто щорічно виробляє більше систем ППО, не є можливим. Однак, імовірно, виробництво засобів ППО та боєприпасів до них – сфера, де жодна зі сторін не почувається достатньо захищеною", – пишуть аналітики "Радіо Свобода".
Кількість ППО у Росії і НАТО / Інфографіка "Радіо Свобода"
Вони підсумовують, що у Росії більше ракет, але з виробництва артилерійських боєприпасів сторони мають відносний паритет. Із виробництва артилерійських систем країни НАТО мають перевагу в 3 рази. Хоча виробництво танків є слабким місцем Європи, Альянс домінує в небі.
Водночас і Росія, і НАТО нарощують свій потенціал. Адже, наприклад, танкові підприємства США працюють не на повну потужність, а ЄС має багато планів з розвитку.