Продавати, аби продавати: як Росія втрачає мільярди на експорті нафти

Росія, яка продає Індії свої енергоносії за національну валюту країни – рупії, більше втрачає від такої угоди, ніж здобуває. Адже отриманні кошти не може нікуди діти, і через це втратила майже 40 мільярдів доларів.

Проте країна-агресорка змушена укладати невигідні для неї контракти, адже не має іншого виходу. Про це розповів 24 Каналу політолог, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко, додавши, що Індія "розводить" Росію.

Важливо Продавці повітря Глобального Півдня: чи врятує БРІКС Росію від світової ізоляції

Залишився єдиний варіант

Москва опинилася в такій ситуації, коли їй немає куди подіти власні газ та нафту. Вони мають 2 варіанти розвитку подій:

консервувати свердловину, а це коштовно, така само як і її розконсервування;

добувати нафту та газ й десь їх зберігати. Проте в Росії немає місця для збереження цих копалин у великому об'ємі.

Залишається єдиний варіант, який росіяни й реалізують, – продавати нафту та газ, аби продавати. Їм однаково, чи виходити на нуль, чи в мінус, чи продавати через "білі" схеми, чи через "чорні" танкерні схеми. Росії просто потрібно збувати ці нафту та газ,

– підкреслив політолог.

Результат цього – збитки, які має країна-агресорка за минулий рік від продажу енергоресурсів, – мінус 55% від планових показників експорту. А це головне джерело доходів Росії.

Політолог про результати угоди Росії та Індії щодо експорту енергоносіїв: дивіться відео

Індійці плескають в долоні

Щодо угод Росії з Індією, то вона "прошантажувала" Москву, домовившись, що розрахунок за нафту та газ буде в їхній національній валюті.

Ця валюта – не конвертована. Тому Росія якщо й може підсилити свій рубль, то лише номінально, оскільки в разі валютних коливань на міжнародній та навіть внутрішній біржі, вони з цією валютою нічого зробити не зможуть. Вона просто лежить. Єдине, ці кошти Росія можна не забирати з Індії, і потім реінвестувати їх в економіку тієї ж країни.

"Індійці плескають в долоні, та як і всі користуються слабкістю Росії. Вони задарма купили енергоносії. Та ще й гроші, які вони за них заплатили, потім повернуться в економіку Індії. Путіна "розводять" всі та наживаються на ньому", – впевнений Олексій Буряченко.

Читайте також Індія суттєво наростила імпорт російської нафти

Що цьому передувало