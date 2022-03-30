Росія не може сформувати 2 хвилю наступу, – військовий експерт
Ворог частково відводить війська, щоб, ймовірно, підготуватися до нового наступу. Проте військовий експерт Олег Жданов вважає, що російським загарбникам не вдасться сформувати другу хвилю наступу.
Про це Олег Жданов розповів в ефірі 24 каналу.
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За його словами, Росія наразі не спроможна за тиждень чи навіть 10 днів сформувати 2 хвилю наступу.
Вони вже третій тиждень формують цю другу хвилю. Я думаю, що раніше кінця тижня не зможуть сформувати певну кількість військ для початку нового наступу,
– наголосив експерт.
Олег Жданов каже, що росіяни воюють за стандартами Радянського Союзу.
"Особливо це підтвердив вчорашній розгром під Харковом, коли лейтенант сказав, що вони отримали наказ не відступати, як було у 1941 році. Їх змусили стояти до кінця. Я думаю, що і тут буде таке ж", – каже він.
Військовий експерт додав, є неперевірена інформація, що Путін назначив чергову "дату перемоги" – 7 травня. "Тому думаю, що зібравши деякі сили вони будуть намагатися атакувати наші позиції, сподіваючись, що решта підмоги буде підходити в ході наступу", – відповів Жданов.
До слова, в росіян зараз великі труднощі з технікою – вона несправна, тому вони шукають способи, як транспортувати її на окуповану територію Донеччини, щоб полагодити. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, ворог готовий тягачами тягнути несправну техніку.
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