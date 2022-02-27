Росія не може встановити контроль ні над Мелітополем, ні над іншим містом, – Подоляк

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів про ситуацію на фронті. Він розчарував росіян, які думали, що їм вдасться захопити Україну за один день.

Російська влада переконує своїх мешканців, що українські міста переходять під її контроль. Однак Михайло Подоляк спростовує цю інформацію в коментарі для російських ЗМІ.

Не може сьогодні Росія встановити контроль ні над Мелітополем, ні над іншим містом. Фізично неможливо. Це не 2014 рік. Тут не переходять люди масово,

– заявив Подоляк.

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Він зазначив, що максимум, чого вдалося досягнути Росії, це коли їх техніка заходила в маленькі міста.

"Безумовно, є маленькі міста, куди приходить техніка 60 – 80 танків, а в цьому місті є лише поліція. Ніхто воювати в цьому місті з танками не буде. Ці танки будуть спалені в інших місцях, де перебувають збройні сили України", – запевнив Подоляк.

За словами Подоляка, російські війська планували захопити Україну за 4 – 16 годин. Але зіштовхнулися зі значним опором. Тож бої зараз тривають там, де і три дні тому, коли Росія вирішила напасти – біля Чернігова, Сум, Харкова, Херсона.

Відео розповіді Подоляка