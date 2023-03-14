Гайдай назвав напрямок на Луганщині, який не по зубах окупантам

Глава Луганської ОВА заявив, що у Луганській області є напрямок, який росіяни не зможуть захопити. Також він запевнив, що ворог в області не просувається.

Сергій Гайдай розповів у ефірі телемарафону, що ситуація стабільно важка. Проте зауважив, що її повністю контролюють наші Сили оборони, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ потрібні тисячі автівок: скільки вони коштують, де їх купити та які найкраще підходять

Яке селище Луганщини не може захопити ворог

На Білогорівському напрямку ворог застосовує, крім артилерії різних калібрів, танків і мінометів, різного озброєння, ще й авіацію. Намагається постійно атакувати позиції наших захисників. Така ж важка ситуація і на Кремінському, і на Сватівському напрямках, але успіхів ворог там не має,

– заявив Гайдай.

Тобто росіянам ніяк не вдається захопити Білогорівку. За словами глави ОВА, ніяких просувань там суттєвих чи ще чогось – немає. Це попри те, що Росія кинула туди величезну кількість і особового складу, і техніки.

"За підтримки танків і БМП (тривають – 24 Канал) постійні штурми, але героїчно все наші захисники відбивають", – пояснив посадовець.

Ба більше, Сергій Гайдай розповів, що:

на фронті відчувається величезна кількість російських військових. Адже вони втрачають за добу десь до роти бійців, але від того кількість хвиль наступу не зменшується;

росіяни постійно наступають хвилями одна за одною, щоб виснажити наших захисників, продавити та піти далі десь у бік або Харківської, або Донецької області.

Але ще раз говорю – абсолютно міцно (ЗСУ – 24 Канал) тримають позиції, не дивлячись на те, як би там важко не було, все повністю під контролем,

– переконаний Гайдай.

Окрім того, глава Луганської обласної військової адміністрації розповів, що зараз погода працює на нас. Адже багнюка не дає ворогу великою кількістю рухатись вперед.

Яка ситуація на Луганщині