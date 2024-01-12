Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час, – Повітряні сили
Росія останнім часом кожної ночі тероризувала Україну атаками з повітря. Однак вночі на 12 січня ворог не застосовував жодних засобів повітряного нападу.
Речник Повітряних сил в етері телемарафону розповів, що ніч проти 12 січня була найспокійнішою за останній час. Вночі Росія не використовувала БпЛА та авіацію.
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Жодного літального апарата
За словами Ігната у зведеннях про активність ворожої авіації сьогодні не фігурувало жодного літального апарата та жодного засобу повітряного нападу на території країни.
Причиною такого затишшя могло стати погіршення погоди.
При цьому він зазначив, що наразі у північній операційній зоні, на Сході та на Півдні фіксується активність ворожої авіації. Зокрема, 10 російських винищувачів і приблизно 5 – 7 розвідувальних БПЛА перебувають у повітрі. Ці дані були актуальні на момент етеру, тобто приблизно на 12:30.
Ігнат прокоментував слова Зеленського про "секретну" зброю
- Володимир Зеленський під час пресконференції у Латвії натякнув на користь далекобійної зброї, однак не уточнив, про яке саме озброєння мовиться.
- У Повітряних силах прокоментували його слова. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону сказав, що не дуже хотів би коментувати слова президента та далекобійну зброю. Водночас він наголосив, що "всі прекрасно розуміють, які це засоби".
- Ігнат припустив, що слова Володимир Зеленського стосувалися знищення засобів ворога, а не збиття, адже збити можна те, що летить у небі.
- На його думку, мовиться про "ті речі, які всі вже давно обговорили й дещо призабули" – знищення як гелікоптерів ворога, так і літаків безпосередньо на аеродромах базування.