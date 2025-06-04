Штучна дипломатія та ультиматум: Зеленський пояснив, чому Росія не передавала свій "меморандум"

Росіяни не надали Києву свій "меморандум" до другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Вони розуміли – якщо зміст документа стане публічним, Україна матиме повне право не приїхати на цю зустріч.

Так вважає Володимир Зеленський. Про це він розповів у середу, 4 червня, передає 24 Канал із посиланням на брифінг президента.

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Зеленський про наміри Росії

За словами Зеленського, якби Росія надала свій "меморандум" одразу, Україна могла б не їхати на зустріч у Стамбулі – "не тому, що ми не хочемо, а тому, що, зрозуміло, змісту зустрічі не буде".

Уся ця гра, увесь цей театр для того, щоб продемонструвати штучну дипломатію, щоб Україна приїхала,

– заявив Зеленський.

Зокрема, країна-агресорка прагнула продемонструвати для США свою "конструктивність", аби отримати відтермінування санкцій, що залежить від Дональда Трампа.

У Туреччині сторони все ж домовилися про новий обмін полоненими, однак Росія досі не надала списків, як і на першому раунді переговорів. "Я вважаю, що перший Стамбул не відрізняється від другого. Ті самі ультимативні речі, які тоді говорили вголос, тепер представили в папері", – додав український президент.