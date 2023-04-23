Росія блокувала евакуацію своїх поранених солдатів: в ISW проаналізували причини
Джерело:ISW
Росія не впустила в країну колону вантажівок з пораненими окупантами. У Генштабі ЗСУ повідомили, що через відсутність належної медичної допомоги частина росіян померли.
Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що не вперше бачили спроби російського командування перешкодити евакуації солдатів. Так трапилось і цього разу при евакуації з тимчасово окупованої Луганської області.
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Чому Росія не евакуює поранених
Російське командування, ймовірно, має намір не допустити, щоб значна кількість деморалізованих солдатів симулювала поранення, щоб втекти з поля бою, і не дуже стурбоване боєздатністю солдатів, оскільки багатьох використовують в атаках у стилі "людських хвиль",
– заявили в ISW.
Аналітики зауважили, що цей інцидент є ще більш примітним тому, що є чіткий набір контрольно-пропускних пунктів, які:
- блокують рух;
- відокремлюють країну-агресора від захоплених нею територій України.
Це підриває заяви Росії про те, що нібито вона "об'єднала" тимчасово окуповані українські території.
Що відомо про відмову евакуювати поранених солдатів в Росію
- 14 квітня Генеральний штаб Збройних Сил України у своєму ранковому зведенні повідомив, що Росія не пропустила військову колону зі своїми пораненими солдатами через Державний кордон України.
- Російська колона рухалась зі сторони тимчасово окупованої Луганщини у напрямку Уразово Бєлгородської області. У ній було 14 вантажних автомобілів, які були змушені повернутись у тимчасово окуповану Росією Луганську область.
- Тобто росіянам не вдалось провести медичну евакуацію. У поранених російських окупантів не було належної медичної допомоги, тож частина поранених померла.
- Ще частину важкопоранених, орієнтовно 50 росіян, окупанти відвезли у розгорнутий ними шпиталь на території Троїцької центральної районної лікарні, що у Луганській області.