Росія не сприймає перемовини з Україною серйозно, – Курт Волкер

На 5 день повномасштабного вторгнення Росії відбулись переговори російської та української делегацій, які продовжуються і дотепер. Проте країна-агресорка може не сприймати їх усерйоз.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі висловив Курт Волкер – експредставник Держдепу США з питань України. За його словами, подібна позиція Росії виникла через те, що вони сподіваються на успіх у воєнних діях.

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Волкер: Дипломатія спрацює у разі більшої поразки Росії

На думку Волкера, дипломатія працює лиш тоді, коли збройні сили на полі бою створюють умови для дипломатії. Зараз же країна-окупантка надіється на успіх, тому байдуже ставиться до перемовного процесу.

Росія досі думає, що може досягти чогось військовим шляхом, тому вона не сприймає ці перемовини серйозно. Вона навіть не ставить якихось умов, які може сприйняти,

– пояснив американський дипломат.

Він також розповів, як був залучений до перемовного процесу, який стосувався війни на Донбасі та намагався залучити достатню підтримку для України, щоб Росія бачила, що продовжувати війну неможливо.

"Ми не просунулись в цьому достатньо далеко, не досягли успіху. Дипломатія не спрацювала, тому що Росія не була зацікавлена в домовленостях. Зараз ми на схожому етапі, але ставки набагато вищі", – зазначив Волкер.

Експредставник Держдепу США з питань України підкреслив, що баланс сил ще має змінитись. "Росії потрібно завдати ще більшої поразки в Україні й змусити її відступити, щоб дипломатія могла спрацювати", – певен американський дипломат.

Повне інтерв'ю з Куртом Волкером: дивіться відео 24 каналу