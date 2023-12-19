Наталія Гуменюк розповіла, що ніч проти 19 грудня минула спокійно. Зокрема, через погоду ворог не може використовувати тактичну авіацію, тож і не атакував керованими авіаційними бомбами (КАБами).

Керівниця Об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що окупанти спробували запустити керовані дрони, пише 24 Канал.

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Яких загроз чекати від ворога з Чорного моря

Погодна характеристика відбивається і на активності ворога в морі. Там корабельне угруповування практично згорнуто. Два кораблі у Чорному морі патрулюють, один – в Азовському. Тримаються традиційно в напрямку Новоросійська, якомога далі від контрольованих Україною берегів, там де вважають для себе умовно безпечним районом,

– розповіла речниця.

Наталія Гуменюк також повідомила, ракетоносіїв у Чорному морі на бойовому чергуванні не спостерігають вже понад три тижні.

"Але знаємо, що вони спорядженні й готові для застосування. Для виходу на бойове чергування їм достатньо 2 – 3 годин. Поки штормить, море на нашій стороні. Та шторм не такий критичний для того, щоб взагалі не використовувати ракетоносії. Очевидно, що ворог накопичує ресурс і вичікує потрібного моменту для проведення ракетних атак", – пояснила речниця.

За її словами, ворог час від часу проявляє активність тактичної авіації. Зокрема, атакує керованими авіаційними ракетами – 18 грудня спрямував Х-59 у напрямку Криворіжжя, та її збила наша ППО.

Коли Росія може атакувати ракетами

Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти ретельно маневрують, маскують та намагаються знайти місце дислокації для свого берегового ракетного комплексу "Бастіон" після того, як ЗСУ вже знищили один з таких комплексів.

Наразі українські військові не фіксують активності, яка б свідчила про застосування ракет "Онікс", проте пуски можливі.

Зараз застосування таких ракет ворог не здійснює. Цілком ймовірно, з подальшим відтермінуванням для більш масованих атак, які, аналітика свідчить, вони можуть застосувати під час сильніших морозів у сенсі так званого енергетичного терору,

– розповіла Гуменюк.

Вона додала, що мінна небезпека у Чорному морі на досить високому рівні. Зокрема, через шторми. Проте, ймовірно, шторми відтягнули міни якомога далі від навігаційного коридору і він продовжує функціонувати.