Російські війська відновили атаки, спрямовані на захоплення Покровська, – ISW

Командування російської окупаційної армії, ймовірно, не відмовиться від своїх планів захопити Покровськ на Донеччині, навіть попри рекордні людські та матеріальні втрати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що російське військове командування може перекинути сили з напрямків Курахове та Велика Новосілка.

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Що зараз відбувається в районі Покровська

Російські війська відновили наступальні операції, спрямовані безпосередньо на захоплення Покровська. Для цього окупанти здійснили поворотний маневр з півдня після успішного розширення своїх позицій на південь та південний схід від міста.

Наприкінці листопада 2024 року російські війська почали просування далі на захід і північний захід від Селидового (на південний схід від Покровська) вздовж лінії Петрівка-Пустинка-Жовте на південь Покровська.

Аналітики ISW зазначають, що окупанти нещодавно захопили Новопустинку (на південний захід від Покровська та на захід від Жовтого) і просунулися біля південної околиці селища Шевченко (на північ від Жовтого). Геолокаційні кадри, опубліковані 6 грудня, також показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Новотроїцького (на захід від Новопустинки) та вздовж траси Т-05-15 Покровськ-Костянтинопіль в сторону Шевченка.

Російські війська, ймовірно, намагаються флангувати Покровськ із заходу та змусити українські сили відійти з Покровська та Мирнограда, щоб мінімізувати необхідність Росії проводити фронтальні наступи на східні та південні підступи до міст,

– йдеться у звіті ISW.

За словами аналітиків, росіяни, ймовірно, мають намір перекрити автомагістралі Т-05-15, Т-04-06 і М-30 на південний захід і захід від Покровська, щоб ускладнити логістику та змусити українські сили відійти з Покровська та Мирнограда.

В ISW вважають, що російські війська, ймовірно, продовжать захоплення Покровська після зими 2024-2025 років і до весни 2025 року. Міністерство оборони Великої Британії нещодавно відзначило, що російські війська зазнали рекордних втрат у листопаді 2024 року – у середньому 1523 окупантів щодня і понад 45 тисяч за місяць.

Зазначається, що продовження наступу у поєднанні з рекордними втратами змушує Кремль балансувати між прагненням досягти тактичних цілей і неминучим зростанням соціального напруження всередині країни.