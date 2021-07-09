Росія не є та ніколи не була посередником у конфлікті на Донбасі, – США

Російська сторона не є і ніколи не була посередником у конфлікті на Сході України. Вона розпочала там війну та постійно підтримує її.

Таку думку висловив виконувач обов'язків повіреного у справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган під час засідання Постійної ради організації.

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Росія – не посередник на Донбасі

Одне є дуже зрозумілим. Росія не є і ніколи не була посередником у цьому конфлікті (на Донбасі – 24 канал),

– зазначив Донеган.

Сполучені Штати закликають Росію відмовитися від свого непродуктивного і шкідливого підходу до конфлікту, який вона ж розпочала на Сході України. Москву просять вивести її війська і техніку з території України.

Окупанти постійно створюють перешкоди

За словами американського дипломата, замість того, що вживати заходів для покращення життя цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованих Росією територіях, Москва "використовує Тристоронню контактну групу для перешкоджання прогресу".

Ми всі бачимо російську хитрість, яка полягає у тому, щоб примусити Україну до прямих переговорів з маріонетками Москви,

– наголосив тимчасовий повірений.

Підхід Росії до мирних переговорів викриває її справжній мотив – розпалювання насильства на Донбасі з метою перешкодити вільно обраному шляху України до повної інтеграції з євроатлантичною спільнотою.

Донеган також закликав Росію припинити окупацію Криму та жорстке поводження з кримськими татарами, етнічними українцями та іншими жителями півострову.