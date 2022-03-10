Російські окупанти провалили наступ на всіх напрямках та зазнали шалених втрат. Йти у бій із ЗСУ ворог тепер боїться – він гарантовано стане для них останнім спогадом у житті.

Натомість російські окупанти обрали єдину відому для них тактику – терор. Вони обстрілюють мирне населення та гуманітарні коридори.

Цікаво Треба допомогти прикінчити цей режим, – бізнесмен з Білорусі, який приїхав воювати проти Росії

Атака мирного населення

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, окупанти нездатні воювати проти ЗСУ.

Вони розпочали терористичну війну. Вони поводяться як злочинці та боягузи. Вони вбивають захоплюють у заручники мирних людей, жінок та дітей,

– підкреслив він.

Дивіться повне відео звернення Олексія Резнікова

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