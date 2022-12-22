Малоймовірно, що Кремль може зібрати для війни в Україні армію, про яку мріє, – ISW
Джерело:ISW
У Росії навряд чи вийде сформувати належні сили для війни в Україні. Оскільки на час потрібен час та чимале фінансування.
Про це стверджують аналітики Інституту вивчення війни. У дослідженні йдеться про те, що у 2016 – 2017 роках російським військовим знадобилося понад рік, щоб переформувати 150-ту мотострілецьку дивізію.
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Що не так з російською армією
Росія не змогла повністю укомплектувати наявні бригади та полки перед повномасштабним вторгненням і не повністю побудувала нову дивізію, яку вона оголосила про формування у 2020 році, запевняють експерти.
У матеріалі йдеться про те, що російська економіка перебуває в рецесії, а її ресурси для створення розбіжностей значно скоротилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Також запевняють, що навчальний потенціал Росії, ймовірно, зменшився з 24 лютого, частково через те, що Кремль розгорнув навчальні елементи для участі в бойових діях в Україні. Повідомляється, ці навчальні елементи призвели до наслідків.
В статті ISW йдеться, що Росія залучає білоруських інструкторів для навчання мобілізованих сил і, можливо, військовослужбовців за контрактом і строковиків, що вказує на обмеження пропускної здатності російської підготовки. "Російський офіцерський корпус був потрощений жертвами цієї війни", – додають експерти.
Чергові байки Путіна
- Поки російські окупанти масово втікають з фронту, бо не мають, чим воювати, Владімір Путін відкрито бреше про те, як у них все добре. Мовляв, фінансування армії взагалі "необмежене".
- Такими фантазіями агресор поділився під час свого виступу перед колегією міноборони 21 грудня.
- Вен сказав, що у "Росії немає жодних обмежень щодо фінансування. Країна та уряд дають усе, що армія просить".
- Позмагатися у вигадках фейків з Путіним вирішив російський міністр оборони Сєргєй Шойгу. Він заявив, що в ході так званої "спецоперації" російські військові досягли "найнижчої летальності за історію військової медицини".