Росія не зможе продати зрубаний в Україні ліс, – Мінекології

Окупанти, які планували зрубати український ліс або вже це зробили, не зможуть його продати. У цьому переконані в Міністерстві екології.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Читайте також Україна може стати першою країною, яка отримає максимальні репарації за шкоду довкіллю

Росія та Білорусь просто не можуть продавати ліс

Він підкреслив, що достеменно не знає, чи дійсно російські війська зрубували деревину в Україні. Натомість він запевнив, що продати її, якщо це таки сталося, загарбники просто не зможуть.

Навіть якщо вони якусь кількість деревини й спиляли, вони просто нікуди її не продали,

– підкреслив Стрілець.

Так, зі слів в.о. міністра, Лісова опікунська рада (Forest Stewardship Council, FSC) припинила свою співпрацю з Росією та Білоруссю. А саме сертифікат FSC цього міжнародного органу необхідний для експортування деревини. Тож ані Росія, ані Білорусь просто не можуть продавати деревину в інші країни. Принаймні легально не можуть.

Водночас Стрілець додав, що у міністерстві вже попросили Єврокомісію стежити за цими країнами. Вони можуть спробувати обійти заборону. Тож важливо зробити все можливе для того, щоб ані Росія, ані Білорусь не мали можливість торгувати деревиною, ані за підробленими документами, ані через підставні країни.

Це цікаво – Окупанти в Чорнобильській зоні нарили окопів і капонірів – дивіться відео: