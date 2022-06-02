Росія не зможе продавати нафту до Китаю в тих обсягах, що й до ЄС, – Подоляк

2 червня 2022 , 16:57
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Михайло Подоляк

Країни Європейського Союзу вже погодилися запровадити ембарго на російську нафту. Після того, як санкції набудуть чинності, найбільшим покупцем нафти з Росії стане Азія, зокрема Китай. Однак Росія навряд чи зможе продавати нафту в тих обсягах, що й до ЄС.

Ембарго російської нафти призведе до консервації свердловин

Відповідну думку висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він написав у соціальних мережах, що заборона купувати російську нафту призведе до зменшення видобутку й консервації свердловин.

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Радник Андрія Єрмака покепкував з російського диктатора Володимира Путіна, який обіцяв зменшити частку нафти у ВВП Росії. Через нафтове ембарго план Путіна "втілиться".

Росія не зможе продавати нафту до Китаю в тих обсягах, що й до ЄС. Тож ембарго призведе до зменшення видобутку й консервації свердловин. Частину з них буде неможливо відновити з технічних причин. 20 років тому Путін обіцяв зменшити частку нафти в російському ВВП. Все ж іде за планом, так?,
– написав Михайло Подоляк.

Що відомо про ембарго російської нафти

  • Ще на початку травня Європейська комісія представила проєкт 6 пакета санкції проти Росії, який включав ембарго нафти. На цьому тлі Азія стала найбільшим покупцем російської сировини. Зокрема, Росія рекордно збільшила експорт нафти до Китаю та Індії.
  • Однак 6 пакет санкцій досі не набув чинності, оскільки країни Європейського Союзу не могли дійти згоди щодо деяких питань. Відомо, що санкції блокувала Угорщина, яка виступала проти нафтового ембарго.
  • Також запровадження ембарго на нафту створює проблеми для Чехії та Словаччини, однак ці країни були готові до конструктивного діалогу. У ніч проти 31 травня стало відомо, що члени ЄС таки знайшли спільну мову щодо ембарго на купівлю російської нафти.
  • Рішення ЄС передбачає відмову від нафти з Росії, яка транспортується морем. Натомість тимчасово ці обмеження не торкнуться постачання нафти трубопроводами.
  • Президент Володимир Зеленський висловив подяку представникам Євросоюзу за погодження нового пакету санкцій проти Росії. Він наголосив, що це суттєво вдарить по економіці ворога.

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Автор: Михайло Гема